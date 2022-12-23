Учені з'ясували, як скляні жаби стають прозорими

Джорджина Реннард,

кореспондент BBC з питань клімату і науки

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Жаба, яка стає майже прозорою під час сну, може допомогти зрозуміти процеси згортання крові у людей.

Вчені давно знали про скляну жабу, але не розуміли, як вона стає прозорою.

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Science, з'ясувало, що жаба здатна накопичувати кров у тілі без негативного впливу тромбів.

Отримані результати сприятимуть медичному розумінню небезпечного процесу згортання крові - поширеного серйозного захворювання.

Скляна жаба - розміром з жувальну зефірку маршмелоу - більшість свого життя проводить у сні на яскраво-зеленому листі у тропіках.

Щоби не привертати увагу хижаків, тварина стає прозорою до 61%, маскуючись на листі.

Автор фото, JESSE DELIA Підпис до фото, Скляна жаба стає прозорою, щоби замаскуватися від хижаків

"Якщо ви перевернете цих жаб, ви зможете побачити, як б'ється їхнє серце. Ви можете побачити крізь шкіру та побачити м'язи, більшість порожнини тіла справді прозорі", — пояснює Джесс Делія, науковий співробітник Природничого музею Нью-Йорку, США.

Тепер відкриття Джесса Деліа та Карлоса Табоади з Університету Дьюка, США, показали, як скляні жаби виконують цю дуже незвичайну функцію.

Просвічуючи тварин різною довжиною хвилі світла під час активності та сну, вчені виміряли їх непрозорість. Вони виявили, що істоти зливають кров у свою печінку.

"Якимось чином скляні жаби накопичують більшу частину еритроцитів у печінці, тому вони видаляються із плазми крові. Вони все ще циркулюють у плазмі, але таким чином, що не утворюють величезного тромбу", — пояснює Делія.

Автор фото, JESSE DELIA Підпис до фото, Скляна жаба має різні рівні еритроцитів, що циркулюють під час сну (ліворуч) та під час активності (праворуч)

До 89% клітин крові тварини збираються разом, що майже удвічі збільшує розмір печінки, що дозволяє жабі стати прозорою.

Уночі, коли істота хоче знову стати активною, щоби полювати або спаровуватися, вона повертає еритроцити в кровообіг, і печінка знову скорочується.

Науковець Табоада пояснює, що жаба все ще здатна до згортання крові, коли це необхідно, наприклад, коли вона поранена.

Ця здатність вибірково збирати та згортати кров є "суперсилою" твариною, каже науковець, і може відкрити двері для кращого розуміння згортання крові у більш загальному розумінні.

У більшості тварин спускання крові призводить до згортання, що може бути небезпечним для життя, наприклад, призводити до серцевих нападів у людей.

Але дослідники підкреслюють, що передача цих знань для практичного застосування у медицині для людей може зайняти десятиліття.