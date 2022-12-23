Росія нарощує армію. Північна Корея дає зброю вагнерівцям. Теленовини ВВС
У випуску 23 грудня:
- Російські військові вдарили ракетами по Краматорську та обстріляли Херсонщину
- Яку зброю Білий дім не готовий надавати Україні?
- Про хід війни поговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським
- Путін почав реформу армії у розпал війни проти України. На скільки збільшиться кількість російських військових?
- 10 місяців після повномасштабного вторгнення. З передової спеціальний репортаж ВВС
- США заявляють: окрім Ірану, Росії постачає зброю ще Північна Корея. Що про це відомо?
- В окупованому Маріуполі російська влада частково знесла розбомблений драматичний театр
- Україна закликає створити для Росії та Путіна міжнародний трибунал. Яким буде його механізм та формат?
- Як відзначатимуть Різдво українські біженці, що приїхали до Британії
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