Росія нарощує армію. Північна Корея дає зброю вагнерівцям. Теленовини ВВС

У випуску 23 грудня:

  • Російські військові вдарили ракетами по Краматорську та обстріляли Херсонщину
  • Яку зброю Білий дім не готовий надавати Україні?
  • Про хід війни поговоримо із військовим експертом Сергієм Грабським
  • Путін почав реформу армії у розпал війни проти України. На скільки збільшиться кількість російських військових?
  • 10 місяців після повномасштабного вторгнення. З передової спеціальний репортаж ВВС
  • США заявляють: окрім Ірану, Росії постачає зброю ще Північна Корея. Що про це відомо?
  • В окупованому Маріуполі російська влада частково знесла розбомблений драматичний театр
  • Україна закликає створити для Росії та Путіна міжнародний трибунал. Яким буде його механізм та формат?
  • Як відзначатимуть Різдво українські біженці, що приїхали до Британії

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