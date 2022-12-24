У російському Кемерово в пожежі загинули 22 людей

28 хвилин(и) тому

Автор фото, МНС Росії

Кількість загиблих під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в Кемерово склала 22 людей, повідомили в МНС Росії.

Пожежа спалахнула вночі. Двоповерхова дерев'яна будівля, обладнана під нічліжку та притулок для людей похилого віку на Таврійській вулиці Кемерова, вигоріла майже повністю.

Як передає кореспондент "Інтерфаксу" з місця пожежі, від будівлі залишився кістяк першого поверху з металевим профнастилом, другий поверх повністю згорів.

За попередніми даними, причиною займання стала несправність котла для опалення.

Ще шестеро людей, за даними пресслужби Кузбаського центру медицини катастроф, постраждали під час пожежі.

"Усього допомогу надано шести постраждалим, серед яких чотири людини з отруєннями продуктами горіння легкого ступеня, їх направили на амбулаторне лікування, дві людини з опіками госпіталізовані у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії продовжуються роботи з розбору завалів.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті через необережність двом або більше особам". Глава Кузбасу Сергій Цивільєв заявив, що будуть перевірені всі установи такого типу, насамперед приватні.