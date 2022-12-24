Білорусь надіслала три батальйони на кордон України. Київ тренується відбивати атаку

1 година тому

Автор фото, Міноборони Білорусі

У відповідь на посилення маневрів російських та білоруських військових на території Білорусі Україна провела підготовку до відбиття можливого удару з півночі.

Про це повідомляє командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, якого цитує міноборони.

"На території Республіки Білорусь розпочали перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У відповідь на території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами , які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкта.

"Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об'єкта критичної інфраструктури - завдання вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами", - розповів Наєв.

Дезінформація?

У офісі президента напередодні назвали "інформаційними вкидами" російської пропаганди періодичну появу в мережі інформації про те, що Росія готує нове вторгнення з півночі.

Раніше анонімні телеграм-канали називали дату вторгнення 26 грудня.

"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди - "вторгнення з Білорусі" - знову вкидається в наш медійний простір", - повідомила речниця Андрія Єрмака Даша Зарівна.

Керівник військової розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times, що Росія діями в Білорусі намагається переконати Україну відвести війська із зони бойових дій за допомогою шквалу військової активності на північному напрямку.

Він назвав цю діяльність звичайними маневрами, які мають заплутати українців.

"Все це елементи дезінформаційних кампаній", - сказав він.

Хоча загрозу нового російського вторгнення з Білорусі все одно не можна виключати, каже він. "Було б неправильно ігнорувати цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджують її існування".

"Малоймовірний, але можливий"

Автор фото, Getty Images

19 грудня президент РФ Володимир Путін вперше за останні три роки зустрівся з Олександром Лукашенком на території Білорусі. З 2019 року Лукашенко постійно приїздив до Путіна. У 2022 році він побував у Росії сім разів.

24 грудня Лукашенко знову поїхав до російського колеги.

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15 грудня Білорусь заявила, що повертає на місце постійної дислокації війська, які перебували на кордоні з Україною. Перед цим там оголосили термінову перевірку боєготовності своїх сил.

Тоді в українському генштабі зазначали, що ймовірність повторного нападу з території Білорусі є низькою, а прикордонна служба заявляла, що ситуація на тій ділянці кордону залишається "контрольованою".

Українські експерти та посадовці припускають, що вся ситуація на півночі може мати на меті лише відволікання уваги українських сил, хоча Путін і не приховує, що намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Водночас в останньому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) повторний наступ росіян з білоруської території назвали малоймовірним, але можливим.

Аналітики побачили ознаки того, що Москва "створює умови" для повторного наступу з щонайменше з жовтня 2022 року.

"Це може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогодні індикатори є неоднозначними - деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує", - йдеться у аналітиці.

Серед ознак можливої підготовки до вторгнення, які помітили аналітики, те, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі.

"Польові госпіталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення", - наголосили в інституті.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.

"Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції", - йдеться у звіті.