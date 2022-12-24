Переміг "проукраїнський" митрополит. На Кіпрі обрали нового предстоятеля церкви

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Кирило Говорун Підпис до фото, Георгій ІІІ

Новим архієпископом Кіпру став митрополит Пафосу Георгій, який підтримував рішення свого попередника щодо визнання автокефальної Православної церкви України.

Його головним конкурентом на виборах предстоятеля був митрополит Лімасольский Афанасій, який підтримував позицію Російської православної церкви і не визнавав ПЦУ.

Предстоятеля обирали члени синоду місцевої церкви.

За інформацією кіпрських ЗМІ, митрополит Пафосу Георгій набрав 11 голосів, а митрополит Лімасола Афанасій отримав 4 голоси, при цьому був і чистий бюлетень "проти всіх".

Українські експерти позитивно оцінили вибори нового предстоятеля церкви Кіпру.

"Обрання саме Георгія - це добре для України. Він продовжить проукраїнську лінію свого попередника - Хризостома II. Незмінною залишиться підтримка Кіпрської Церкви Православній Церкві України. Також можна сподіватися на активну участь Кіпру у засудженні ідеології "російського світу" та її проповідників - якщо до цього дійде справа", - повідомив науковець і богослов Кирило Говорун.

За його словами, тепер вже архієпископ Георгій III особисто знає, що таке боротьба за свободу проти агресії та окупації.

Адже він належить до покоління, яке боролося не стільки проти британського колоніалізму, скільки проти турецької окупації.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

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"Вже архімандритом він брав участь в акціях протесту проти окупації, які трохи нагадують наш Майдан, був заарештований та побитий турками. Після цього подав скаргу в Європейську комісію з прав людини, що дало їй привід вперше засудити порушення Туреччиною прав людини на Кіпрі", - розповів Кирило Говорун.

Церква Кіпру визнала ПЦУ ще в листопаді 2020 року. Вона стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ.

Проте рішення про визнання стало для її предстоятеля Хризостома ІІ непростим, адже у церкві Кіпру було велике проросійьске лобі.

Тоді повідомляли про близько 4-5 єпископів, які противились визнанню автокефальної української церкви. Серед них одним з найвпливовішим називали саме митрополита Лімасольского Афанасія.

Росія та її громадяни були великим жерстводавцями церкві на Кіпрі.

Ще в листопаді 2021 року Афанасій наполягав, що не визнає канонічність ПЦУ.

Через це перед обранням нового предстоятеля українська громада Кіпру виходила на протести проти можливого обрання проросійського предстоятеля на фоні великої війни Росії проти України.

Проте сам Афанасій перед виборами заявив, що новий предстоятель, хто б ним не став, має поважати рішення церкви Кіпру про визнання ПЦУ.

Православну церкву України створили в 2018 році на об'єднавчому соборі, а вже 6 січня 2019 року вона отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Проте після Кіпру визнання ПЦУ фактично зупинилось. Як вказують експерти, це сталось у тому числі через пандемію коронавірусу та війну.

Низка церков, на які не має великого впливу Росія, як от у Румунії та Грузії, наразі перебувають найближче до визнання ПЦУ.

Загалом у диптиху помісних православних церков ПЦУ займає останнє 15 місце.

УПЦ Московського патріархату в Україні перша за кількістю храмів православна церква.

Автокефальна Православна церква України має понад 7 тисяч храмів. Проте опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.

Атеїстами себе називають 10%, а греко-католиками - 8%.