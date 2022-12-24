Криваве Різдво. Росія вдарила по центру Херсона, багато загиблих і поранених

21 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс президента

Росіяни обстріляли центр Херсона, у результаті загинули п'ятеро людей, 20 - поранені, повідомляє офіс президента.

"Росіяни здійснили черговий терор — обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - написав заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терором.

"Країна-терорист продовжує нести "рускій мір" у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав він.

Президент поширив жахливі фото з місця подій.

Українська армія звільнила Херсон з російської окупації 11 листопада, але на лівому березі Дніпра досі перебувають російські військові, і відстань між цими берегами подекуди сягає лише 500 метрів.

Автор фото, офіс президента

Відтоді, стверджують українські військові, Росія тероризує місто та завдає ударів по цивільних об'єктах. Жодної військової доцільності в цих обстрілах немає.

23 грудня у Херсоні від обстрілів загинули двоє цивільних.

Під час обстрілів 15 грудня загинули ще двоє, ще двоє отримали поранення. За день до того через російські удари було троє загиблих та 13 поранених. Серед загиблих - 8-річний хлопчик, повідомляв у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

У місті з великими труднощами відновлюють критичну інфраструктуру - під час окупації її було фактично зруйновано, люди сиділи без води та електрики місяцями.