Буданов: Іран поки що відмовляється постачати Росії ракети

1 година тому

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Іран поки що відмовився підтримати Росію поставками балістичних ракет. Україна побоювалася цих поставок, адже ефективно збивати балістичні ракети досі для неї було неможливо.

Про це заявив начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, бо щойно Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", - заявив він.

За його словами, за контрактом, укладеним влітку, Росія придбала в Ірану 1700 так званих дронів-камікадзе Shahed. Вони поставляються партіями.

Буданов нагадав, що наразі Росія випустила близько 540 таких безпілотників, завдаючи ударів уздовж лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі в тилу - електростанціях, опорах ліній електропередач і електричних підстанціях.

Більшість цих баражуючих боєприпасів збиваються, не досягнувши мети.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали, що Іран може відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема, балістичні ракети малого радіуса дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

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Іран послідовно заперечує свою причетність до поставок озброєнь Росії. Хоча визнав, що до 24 лютого відправив Росії дрони-камікадзе. У ЗСУ повідомляли, що багато деталей збитих дронів вироблені після 24 лютого.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що Україна не має дієвих засобів захисту проти балістичних ракет.

"Так, це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас є сьогодні на озброєнні. У нас засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. А ті ракети, які окупант планує отримати від Ірану, - це саме балістика", - повідомив Ігнат.

Наприкінці грудня стало відомо, що США нададуть Україні батарею ЗРК PATRIOT.

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.