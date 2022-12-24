Різдво в "Дії". Влада вирішила розпитати українців, коли святкувати

1 година тому

Автор фото, Уніан

Міністерство культури та інформаційної політики разом з міністерством цифрової трансформації ініціювало опитування в "Дії", коли українці хочуть святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня.

Голосування триватиме з 24 по 30 грудня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Він не уточнив, які наслідки матиме голосування.

Він зауважив, що католики, греко-католики і православні святкують Різдво в один день - 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). За старим Різдво припадає на 7 січня.

"Переважна більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня за новим стилем. Але 6 із 15 православних церков, а також українські греко-католики користуються юліанським календарем", - пише Ткаченко.

Він зазначив, що це спадщина Російської імперії, яка відмовлялася переходити на григоріанський календар. Лише в 1918 році на григоріанський календар перейшла УНР та більшовики, але Російська православна церква, а за нею і українські церкви продовжують жити за юліанським календарем.

"Останнім часом дедалі більше людей переходить на відзначення Різдва 25 грудня - разом з християнами світу, а дехто взагалі святкує в обидві дати. Ми вирішили провести опитування, якій даті святкування віддаєте перевагу ви", - написав міністр.

Листопадове опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня, за останній рік зросла з 4% до 11%.

Менше опитаних будуть святкувати Різдво 7 січня — 55%. Минулого року ця кількість сягала 71%.

Опитування показало, що з 18% до 25% зросла кількість тих, хто відзначає його в обидві дати - 25 грудня і 7 січня.

Ще 8% українців взагалі не святкують Різдво. Найчастіше таку відповідь давали молодь, жителі півдня та Києва.

Про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня частіше говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.