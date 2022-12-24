Все вкрилось льодом, на вулиці -17. У США лютує зимова буря

Джуд Шерін і Макс Маца

BBC News, Вашингтон і Сіетл

31 хвилин(и) тому

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Близько 200 мільйонів американців опинилися у крижаних лещатах потужного зимового шторму, в результаті якого напередодні святкових вихідних загинули щонайменше 19 людей.

У п'ятницю понад 1,5 мільйона людей залишилися без електрики, а тисячі авіарейсів скасували.

Величезний шторм простягся на понад 3200 км від Техасу до Квебеку.

Циклон-бомба приніс хуртовини до Великих озер на кордоні США та Канади.

У Канаді основного удару циклону зазнали Онтаріо та Квебек, де сотні тисяч людей лишилися без світла.

Більша частина решти країни, від Британської Колумбії до Ньюфаундленду, також отримала попередження про сильні холоди та зимові шторми.

Національна метеорологічна служба США (NWS) заявила, що у п'ятницю зафіксувала одні з найгірших зимових погодних умов в історії.

Температура в Елк-Парку, штат Монтана, впала до -45C, а місто Гелл, штат Мічиган, вкрилося льодом за температури -17C.

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У Південній Дакоті індіанці палили одяг, щоб зігрітися після того, як закінчилося паливо, повідомили представники племен.

Сильний снігопад прогнозували в районах Пенсільванії та Мічигану.

Буффало, Нью-Йорк, очікували щонайменше 89 см снігу. Національна метеорологічна служба повідомила про нульову видимість "нульової милі" і опублікувало у твіттері відео погодних умов.

"Ми навіть не хочемо паркуватися у таких умовах, ви *однозначно* не хочете у них їздити. Серйозно", - йдеться у твіті.

Понад вісім мільйонів людей попередили про хуртовини, повідомляє NWS.

Водночас у Новій Англії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі спостерігали прибережні повені.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Корови у Південній Дакоті

На північно-західному узбережжі Тихого океану у Сіетлі та Портленді люди каталися на ковзанах на замерзлих вулицях.

Навіть південні штати Луїзіана, Алабама, Флорида та Джорджія, які зазвичай мають тепліший клімат, отримали попередження про сильні морози.

Деякі жертви морозів загинули у ДТП, зокрема у зіткненні 50 автомобілів в Огайо, яке забрало життя чотирьох водіїв. Ще четверо загинули в інших ДТП у штаті.

Проблеми з поїздками по всій країні загострилися через брак операторів снігоприбиральних машин, у чому звинувачували низьку оплату праці.

За даними сайту FlightAware, у п'ятницю у США скасували понад 5900 авіарейсів, на яких пасажири намагалися встигнути додому на Різдво. У суботу також уже скасували ще 1200 рейсів.

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За даними PowerOutage.us, станом на вечір п'ятниці мільйон домогосподарств у США не мали електроенергії.

NWS каже, що протягом наступних кількох днів можуть побити понад 100 рекордів низьких температур. Деякі рекорди вже досягнуті:

У четвер у Денвері, штат Колорадо, температура впала до -31С, що є найнижчим показником з 1990-х років.

Вічіто, штат Канзас, зафіксував найнижчу температуру під дією вітру (-35,5С) з 2000 року

У Нешвіллі, штат Теннессі, температура впала нижче нуля вперше за 26 років

У вівторок у Каспері, штат Вайомінг, встановлено новий рекорд -41С