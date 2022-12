Помер соліст британського гурту Faithless Максі Джаз

14 хвилин(и) тому

У 90-ті Faithless завоювали популярність такими хітами, як God Is A DJ, We Come 1 та Insomnia, які потрапили на перші рядки хіт-парадів у Британії та у всьому світі.