Помер соліст британського гурту Faithless Максі Джаз

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Redferns

Соліст британського електронного гурту Faithless Максі Джаз (справжнє ім'я - Максвелл Фрейзер) помер у ніч проти суботи у своєму будинку на півдні Лондона.

"Ми з болем у серці повідомляємо, що минулої ночі Максі мирно помер уві сні. Шлемо любов усім вам, хто розділяв нашу музичну подорож. Бережіть одне одного", - написала колишня учасниця гурту Сістер Блісс (Аяла Бентовим) у твіттері.

У 90-ті Faithless завоювали популярність такими хітами, як God Is A DJ, We Come 1 та Insomnia, які потрапили на перші рядки хіт-парадів у Британії та у всьому світі.

"Він [Максі Джаз] був людиною, яка змінила наше життя в багатьох відношеннях. Він також був прекрасною людиною, яка мала час для всіх, і мудрість, яка була одночасно глибокою і доступною. Працювати з ним було честю і, звичайно, справжнім задоволенням", - йдеться у повідомленні в інстаграмі музиканта.

Гурт припинив існування у 2011 році, продавши на той час понад 15 млн альбомів. У 2015 році Faithless провели серію виступів на честь 20-річчя гурту; 2020 року також вийшов ще один альбом.