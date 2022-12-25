"Ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі". Україна зустрічає Різдво

1 година тому

Автор фото, EPA

Більшість українців є православними християнами і святкують Різдво 7 січня. Але зростає кількість вірян, які свідомо переходять на святкування 25 грудня.

Не останню роль у рішенні такого переходу відіграє бажання бути окремо від Росії і разом з Європою.

З Різдвом українців привітав президент Володимир Зеленський. Він закликав згадати, скільки люди разом пройшли від початку війни 24 лютого.

"Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі", - йдеться у зверненні президента.

Про війну в Україні згадав і Папа Римський Франциск у своїй передріздвяній проповіді.

Понтифік наголосив, що засліплені владою ладні "поглинути навіть своїх сусідів", і закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва Христового та згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

А Національна гвардія України побажала українцям "затишку в оселях та спокою в серцях".

"Ми подбаємо про безпеку на вулицях наших міст і про те, щоб ворог не мав жодних шансів на фронті", - йдеться у їхньому повідомленні.

Різдво на фронті

Багато українців зустрічають Різдво на фронті. Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото військовослужбовців, які напередодні ввечері зібралися за святковою вечерею.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

До солдатів Національної гвардії на позиції у Харківській області приїхала група артистів.

Автор фото, ЕРА

У районі Бахмута тривають запеклі бої. Водночас українські військовослужбовці з полку спецназу МВС "Дніпро-1" прикрасили різдвяну ялинку на своїх позиціях.

Автор фото, Reuters

Тим часом мирні жителі, які залишаються в Бахмуті, чекають на черговий артобстріл.

Автор фото, Reuters

Військово-повітряні сили України пожартували, що вітають Санту у повітряному просторі України та гарантують йому безпечний політ.

Непросте Різдво

Президент Зеленський нагадав, що ці прийдешні зимові свята українці зустрічають в непростих обставинах

Автор фото, Офіс президента

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"Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось побачить її крізь діри понівеченого кулями даху власної оселі. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей - українців, що дали прихисток українцям", - сказав президент у зверненні до українців.

При цьому він закликав усіх українців, де б вони не були територіально, згадати ранок 24 лютого і усі події, які вони прожили з того часу.

"Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки - бадьоро, як ніколи, - щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних - у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного", - сказав Зеленський.

Напередодні в суботу Росія обстріляла центр Херсона. Загинуло 10 людей, ще 68 поранені, повідомили в Херсонській ОВА.

Описуючи Росію як "країну-терориста", президент звинуватив російські війська у "вбивствах заради залякування та задоволення".

Реформа церковного календаря

Напередодні Різдва голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфаній зустрілися, щоб обговорити реформу церковного календаря.

Як повідомила пресслужба УГКЦ, голови церков вирішили створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання.

Автор фото, УГКЦ Підпис до фото, Голова УГКЦ Святослав (ліворуч) і ПЦУ Епіфаній (праворуч) зустрілися 24 грудня

"Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя", йдеться в повідомленні.

Раніше у Православній церкві України дозволили святкувати Різдво 25 грудня.

А у додатку "Дія" запустили нове опитування, де українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва - 25 грудня чи 7 січня.

Листопадове опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня, за останній рік зросла з 4% до 11%.

Менше опитаних будуть святкувати Різдво 7 січня — 55%. Минулого року ця кількість сягала 71%.

Опитування показало, що з 18% до 25% зросла кількість тих, хто відзначає його в обидві дати - 25 грудня і 7 січня.