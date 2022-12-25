Наступ росіян під Бахмутом видихнувся, вважає ISW. Що відбувається на фронті

54 хвилин(и) тому

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Темп наступу російських військ у районі Бахмута сповільнився останніми днями, хоча ще зарано судити, чи російський наступ з метою захоплення міста досяг кульмінації, йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підрахували, що у листопаді та грудні російські війська здійснили менше атак у районі Бахмута порівняно з жовтнем.

Один із російських військових блогерів стверджує, що ЗСУ відтіснили найманців "групи Вагнера" на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Бахмут - дуже важливий пункт оборони для ЗСУ. Його утримують, бо він все ж таки дає вихід на Краматорськ і Слов'янськ.

Вперше росіяни масовано обстріляли Бахмут у травні. З того часу масовані обстріли не припиняються.

Складнощі наступу

Російським силам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу, вважають експерти ISW.

Росіяни нині не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій.

Також аналітики припускають, що на нинішні оперативні можливості російських сил під Бахмутом могли вплинути важкі втрати найманців "Вагнера" в цьому районі останніми тижнями.

Автор фото, Getty Images

Нестача особового складу та боєприпасів російської армії, ймовірно, не дозволить їй підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі, прогнозує ISW.

Експерти відзначають, що зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великим виснаженням для досягнення тактичних цілей може підірвати здатність Росії переслідувати довгострокові цілі на Донбасі

Так було із захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська навесні та влітку.

Що відбувається в Бахмуті

Останніми днями стало відомо, що українські військові вибили росіян з околиць Бахмута.

"Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки", - заявив 22 грудня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що російська армія не може прорвати оборону Бахмута і, відповідно, наступати далі. Також, за словами Череватого, росіяни щодоби зазнають "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".

Автор фото, Офіс президента

Також повідомлялося, що 19 грудня росіяни втратили декілька позицій на південь від Бахмута.

Російський воєнкор 18 грудня визнав, що українським силам вдалося вибити російські війська з невказаних позицій, за які вони воювали "всю осінь".

А оперативне угруповання Об'єднаних сил України повідомило, що українські війська за добу відкидають п'ять-сім російських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Бахмута.

20 грудня Бахмут відвідав президент Володимир Зеленський. Після цього він поїхав у США. У своєму зверненні до Конгресу президент України заявив, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.

Також президент передав Конгресу синьо-жовтий прапор від військових з Бахмута.