Санта-Клауси поверталися з пабу на бронетранспортері і застрягли в живоплоті

1 година тому

Автор фото, Скріншот відео

Бронетранспортер, у якому їхали Санта-Клауси, заблокував дорожній рух у Британії біля міста Хейл в графстві Корнуолл.

Люди, переодягнені в костюми Санта-Клаусів, ймовірно, святкували у пабі. А коли поверталися назад на броньованій машині, застрягли в живоплоті. Їх рятувати довелося поліції.

Поліцейських викликали після повідомлень про пошкодження автомобіля.

Нікого не затримали.

Рибалка Ян Джепсон, який зняв відео затору, спричиненого бронемашиною з Санта-Клаусами, сказав, що смуга була заблокована близько двох годин.

Він сказав, що Санта-Клауси були на щорічному турі пабами.

"Вони пролетіли повз мене, співаючи, і пізніше ми знайшли їх там, де смуга звужується", — додав він.

За словами очевидця, спроби звільнити бронетранспортер виглядали смішно.

Українські соцмережі вже відреагували на новину, запитавши, чому бронетранспортер ще не на фронті.

25 січня католицький світ, а також і частина українців, відзначають Різдво.