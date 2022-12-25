Санта-Клауси поверталися з пабу на бронетранспортері і застрягли в живоплоті
Бронетранспортер, у якому їхали Санта-Клауси, заблокував дорожній рух у Британії біля міста Хейл в графстві Корнуолл.
Люди, переодягнені в костюми Санта-Клаусів, ймовірно, святкували у пабі. А коли поверталися назад на броньованій машині, застрягли в живоплоті. Їх рятувати довелося поліції.
Поліцейських викликали після повідомлень про пошкодження автомобіля.
Нікого не затримали.
Рибалка Ян Джепсон, який зняв відео затору, спричиненого бронемашиною з Санта-Клаусами, сказав, що смуга була заблокована близько двох годин.
Він сказав, що Санта-Клауси були на щорічному турі пабами.
"Вони пролетіли повз мене, співаючи, і пізніше ми знайшли їх там, де смуга звужується", — додав він.
За словами очевидця, спроби звільнити бронетранспортер виглядали смішно.
Українські соцмережі вже відреагували на новину, запитавши, чому бронетранспортер ще не на фронті.
25 січня католицький світ, а також і частина українців, відзначають Різдво.