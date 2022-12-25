У США та Канаді небачені морози. Жертвами снігової бурі стали понад 20 людей

1 година тому

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Потужний зимовий шторм, що приніс сильний мороз та снігопади, охопив більшу частину території США, на якій проживає близько 250 млн людей.

Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 штатах США.

Сильні морози, шквальний вітер та сильні снігопади вже стали причиною загибелі 23 людей.

Більше ніж півтора мільйона жителів країни залишилися без електрики, а напередодні у п'ятницю скасували сотні рейсів.

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Потужний зимовий шторм охопив територію понад 3200 км - від Техасу до Квебеку.

Значна територія Канади також опинилася під владою зимового шторму.

Більшість території Канади - від Британської Колумбії до Ньюфаундленду - опинилися в умовах суворих холодів. Жителів попереджають про подальше погіршення погоди.

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Ден Беррітт, репортер СВС так описує ситуацію у Ванкувері:

"У нас був сніг, у нас був крижаний дощ, у нас пройшов град по всьому регіону. Мешканцям дуже важко пересуватися, багато автобусних маршрутів не обслуговуються, закриті мости, метро тепер працює повільніше", - каже кореспондент, додаючи, що у багатьох автовласників немає зимових шин.

За його словами, через величезну кількість опадів є небезпека виникнення повені з приходом теплішої погоди.

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Національна метеорологічна служба США констатує, що це перше настільки масштабне похолодання за всю історію спостережень: під владою зимового шторму виявилася майже вся територія країни.

Температура повітря в штаті Монтана у п'ятницю опускалася до -45 градусів за Цельсієм. У Мічигані у п'ятничну ніч температура опустилася до -17.

У прибережних районах - Новій Англії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі - спостерігається підтоплення берегової лінії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Мілуокі прогнозують похолодання до -35 градусів Цельсія

Навіть ті, що розташовані значно південніше - штати Луїзіана, Алабама, Флорида і Джорджія - отримали попередження про суттєве зниження температур.

За даними сайту PowerOutage.us, без електрики залишаються понад мільйон жителів США.

У Південній Дакоті племена корінних американців після того, як у них закінчилося паливо, були змушені палити одяг, щоб зігрітися.

У місті Буффало (штат Нью-Йорк) випаде до 89 см опадів. Видимість через снігопад у місті практично нульова. Метеорологи закликали місцевих жителів не виходити на вулицю та відмовитися від поїздок на автомобілі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У зазвичай теплому Нешвілі небачені морози

Серед жертв зимового шторму - загиблі в ДТП. Ситуація на дорогах значно ускладнилася через погодні умови.

Різдво може стати найхолоднішим у США за останні три десятиліття, вважають синоптики.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що до кінця цього тижня в деяких районах країни температура опуститься до позначки -45 градусів за Цельсієм.

"Якщо не вжити запобіжних заходів, холодний вітер такої сили [при такій температурі] може викликати обмороження менш ніж за п'ять хвилин, а при тривалому впливі - переохолодження і смерть", - йдеться у застереженні метеорологів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шторм на озері Ері

Метеорологи стверджують, що така погода спостерігається у США раз на кілька десятиліть.