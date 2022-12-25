"Припинити безглузду війну". Папа Римський на Різдво закликав до миру в Україні

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Папа Римський Франциск на Різдво закликав припинити війну в Україні і згадав про всіх знедолених і стражденних від конфліктів, економічної кризи та жадібності тих, хто панує у світі.

У проповіді на різдвяній месі понтифік окремо згадав країни Африки, Сирію, М'янму, Гаїті, Іран, які роздирають конфлікти. Він оплакав палестино-ізраїльський конфлікт на Святій Землі, а про Україну сказав наступне:

"Наші українські брати та сестри зустрічають це Різдво у темряві та холоді, далеко від дому через розруху внаслідок 10 місяців війни".

"Надихни нас Господь на конкретні акти допомоги всім стражденним і просвіти уми тих, у чиїй владі змусити замовкнути гуркіт гармат і негайно покласти край цій безглуздій війні", - звернувся Папа до міста та всього світу з балкона собору Святого Петра у Ватикані.

На попередньому богослужінні, у ніч перед Різдвом, понтифік теж говорив про війну. Він засудив жадібних до грошей і слави й оплакував світ, у якому війна нехтує людською гідністю і свободам.

"Як тварини у стійлах, чоловіки та жінки цього світу, жадібні до багатства та влади, пожирають навіть власних сусідів, своїх братів та сестер", - сказав Папа.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Люди на площі під балконом. Напис на українському прапорі: "Святий отче! Молися за Україну!"

Понтифік постійно закликає світових лідерів покласти край кровопролиттю та просить паству молитися за мир в Україні.

Однак його критикують за те, що він жодного разу прямо не засудив Росію за вторгнення, вбивство десятків тисяч людей і руйнування мирної країни.

Папа Римський часто і багато говорить про страждання українського народу, який переживає "муки агресії". Кілька тижнів тому понтифік не зміг стримати сліз на молитві за жителів "знівеченої та багатостраждальної" країни.

До Путіна він публічно звертався з проханням "зупинити спіраль насильства та смерті, зокрема і заради власного народу".

Спроби Путіна завоювати Україну посилили енергетичну та продовольчу кризи у світі, призвели до зростання бідності та перебоїв у світовій торгівлі. Через це цілі країни опинилися перед загрозою голоду, сказав Папа Римський на різдвяній месі та засудив використання продовольства як зброї.

"Відомо, що кожна війна призводить до голоду, і щоразу їжу перетворюють на зброю, - сказав Папа. - Їжа може бути лише інструментом миру, і всім, починаючи з тих, на кому лежить політична відповідальність, треба цього прагнути".

Але більше, ніж перебої з продовольством, населенню планети загрожує дефіцит іншого ґатунку, сказав понтифік.

"Наше століття страшенно зголодніло за миром", - сказав Папа Римський.