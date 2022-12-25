"Не така вже й небезпечна". Нові заяви Путіна про війну в Україні

26 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін зробив низу заяву щодо війни з Україною. Зокрема, він сказав, що РФ "діє в правильному напрямку" і не перебуває біля "небезпечної межі".

Свої заяви очільник Кремля зробив в рамках програми "Москва. Кремль. Путін", що виходить на російському державному телеканалі "Росія-1".

Про "небезпечну межу"

На питання журналіста, що Росія має зробити, щоб відійти від "небезпечної межі" під час війни, Путін відповів ухильно, заявивши, що РФ "діє в правильному напрямку".

"Я не вважаєю, що вона така вже й небезпечна. Я вважаю, що ми діємо в правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає" , - сказав він.

На питання, чи могла РФ вчинити інакше, він відповів, що це "неможливо". "В нас інша філософія і інше ставлення до людей", - заявив Путін.

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Російські ЗМІ повідомляли, що 16 грудня путін вперше відвідав штаб "спеціальної воєнної операції"

Про перемовини

Також Путін знову нагадав, що Росія начебто "відкрита для переговорів" про завершення війни. Але зазначив, що українська влада заборонила вести з ним перемовини.

"Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки. Але це їхня справа, це ж не ми відмовляємось від переговорів, а вони".

При цьому російський президент звинуватив Захід в намірі "розтягнути історичну Росію".

"Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому — в об'єднанні російського народу", - вказав він.

Про "не-патріотів" Росії

Президент РФ заявив, що не особливо засуджує тих з росіян, хто не підтримав війну проти України.

"Нічого дивного з погляду того, що хтось поводився не так, як справжні патріоти, немає. Тому що в будь-якому суспільстві завжди є люди, які передусім думають про свої особисті інтереси, про якісь особисті плани. Я, чесно кажучи, не надто їх і засуджую — кожна людина має право вибору", - заявив він.

При цьому Путін впевнений, що 99,9% росіян готові "все покласти на користь Батьківщини".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американська система PATRIOT, яку Вашингтон пообіцяв Україні, не дає спокою Путіну. Він вже двічі пообіцяв її знищити і назвав 'застарілою'

Про PATRIOT

Очільник Кремля знову зачепив тему постачання в Україну американських зенітно-ракетних систем PATRIOT. Про передачу цих новітніх комплексів ППО Білий дім оголосив під час віизиту президента Володимира Зеленського 21 грудня.

Після цього Путін сказав, що Росія "полускає" (російською "пощелкает"), тобто легко знищить ці системи PATRIOT.

"Звичайно, ми їх "полускаємо", 100%", - заявив він.

Схожу заяву він зробив 22 грудня. Путін заявив, що РФ знищить американські системи і до того ж назвав їх "застарілими" порівняно з російськими ЗРК.

"Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це роблять, роблять даремно. Це просто зволікання з конфліктом, от і все", — висловився він.