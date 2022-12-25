Pink Floyd зібрали пів мільйона фунтів для України. Допомогла народна пісня про калину

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Deep Purple змогли зібрати для України десятки мільйонів гривень допомоги

Відомий британський рок-гурт Pink Floyd повідомив, що йому вдалось зібрати 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 22,2 млн гривень) допомоги для України.

Цьому сприяло спільне виконання української пісні "Ой, у лузі червона калина" (в англійському варіанті "Hey, Hey, Rise Up") з солістом групи "Бумбокс" Андріє Хливнюком.

Лідер Pink Floyd Девід Гілмор повідомив про це на своїй сторінці в фейсбуці.

Він вказав, що слухачі пожертвували понад 450 тисяч фунтів стерлінгів на пісню Hey, Hey, Rise Up, записану 30 березня разом із Хливнюком.

До цієї суми учасники Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон додали власні кошти, збільшивши суму до 500 тисяч фунтів.

Зібрані кошти планується розподілити між такими організаціями, як медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри", фондами "Восток SOS", "Київ волонтерський" та "Лівий берег".

"Чудово відчувати, що ви можете зробити свій внесок у якусь із цих благодійних організацій. Подивимось, що ще ми можемо зробити цієї зими", - написав Гілмор.

Сингл записали у березні 2022 року. Це був перший музичний твір, записаний гуртом після 1994 року, коли вийшов альбом The Division Bell.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Deep Purple виконує спільну пісню з українським музикантом Андрієм Хливнюком. Пісдя початку повномасштбаного вторгнення від приєднався до Сил оборони України

У "Hey, Hey, Rise Up" Pink Floyd аранжували українську пісню "Ой у лузі червона калина", яку заспівав український співак Андрій Хливнюк із гурту "Бумбокс".

Крім нього та учасників Pink Floyd, у записі брали участь басист Гай Пратт та клавішник Нітін Соуні, які працюють із групою.

Крім того, у вступі використали запис пісні у виконанні Національного хору України імені Григорія Верьовки.