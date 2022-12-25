На війні загинув розробник культової гри S.T.A.L.K.E.R. Його вбили під Бахмутом

1 година тому

Автор фото, Олексій Кірін Підпис до фото, Володимир Єжов

Один з розробників культової серії комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов загинув на фронті. Він воював у складі Збройних сил України і був вбитий під Бахмутом на Донеччині.

Про смерть Єжова повідомив у соцмережах його брат.

"Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем", - написав Вʼячеслав Єжов 22 грудня.

Хлопець процитував слова брата про те, що "у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей".

"Горе ніколи не вдасться повною мірою осягнути, допоки воно не торкається особисто тебе чи твоїх близьких. - зазначив Вʼячеслав Єжов. - Здається, що воно десь далеко, аж раптом воно приходить в твій дім, і світ змінюється безповоротно".

Єжов воював у складі добровольчої роти "УВО" ("Українська військова організація"). Про це повідомив командир підрозділу Євген Чепелянський.

Роту організували ветерани батальйону ОУН в січні 2022 року перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Згодом бійці "УВО" допомагали відбивати напад росіян в бік Києва.

18 березня підрозділи "УВО" отримали статус роти в складі 126-го батальйону територіальної оборони 112-тої окремої бригади територіальної оборони. Згодом частина "УВО" увійшла до 23-го окремого батальйону спецпризначення ЗСУ.

Бійці "УВО" були перекинуті на Донеччину.

Чепелянський повідомив, що Єжов мав в армії позивний "Вус" і загинув в боях біля Бахмуту з ще одним бійцем - Олегом Рибальченком (позивний "Риба"). Останній був представником ультрас київського "Динамо".

"Бахмут. Тримається. Надто важко писати про ціну. Риба (Олег Рибальченко) та Вус (Володимир Єжов) загинули в бою за Україну. Вони герої, вони воювали геройськи. Кращі бійці УВО, кращі командири. Чудові друзі, з якими доля познайомила мене в 14-му", - написав Чепелянський.

Автор фото, Євген Чепелянський Підпис до фото, Бійці ЗСУ Володимир Єжов (справа) і Олег Рибальченко, що загинули під Бахмутом

Хто такий Єжов і яке він має відношення до S.T.A.L.K.E.R.

Володимир Єжов народився 1 серпня 1984 року в Лубнах на Полтавщині. Закінчив КПІ за фахом електронщика.

Був одним з найвідоміших українських кіберспортменів - грав у StarCraft під ніком Fresh. В 2003 році прийшов в компанію GSC Game World, що була розробником таких культових ігор як "Козаки" і S.T.A.L.K.E.R.

Єжов був задіяний як геймдизайнер в розробці гри "Козаки 2". Він також був одним зі створювачів гри "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо".

Це друга гра в цій серії. Вона вийшла в 2008 році і розповідає про пригоди головного героя в Чорнобильській зоні.

Обличчя Єжова використали для створення персонажа гри "Локі" - лідера розвідувального загону "Воля" у всесвіті S.T.A.L.K.E.R.

Як геймдизайнер він працював також з іншими виробниками комп'ютерних ігор. Так, він доклався до розробки World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu і Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Після 24 лютого 2022 року Володимир пішов на фронт і воював в лавах ЗСУ.