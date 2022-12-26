Дрони КНДР увійшли в простір Південної Кореї, один долетів майже до Сеула

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північнокорейські безпілотники вже перетинали кордон

Північнокорейські безпілотники кілька разів перетнули кордон між двома країнами, йдеться у заявах південнокорейських військових.

Безпілотні літальні апарати порушили повітряний простір Південної Кореї у прикордонних районах провінції Кьонґі, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів країни.

Один із безпілотників пролетів на північ від Сеула.

Південнокорейські військові заявили, що зробили кілька попереджувальних пострілів, а потім підняли в повітря винищувачі та гелікоптери, проте спроби збити безпілотники поки що не закінчилися успіхом.

Південнокорейські військові засікли безпілотники під час перетину кордону приблизно о 10:30 за місцевим часом.

Один з південнокорейських військових літаків, які брали участь в операції з перехоплення, легкий штурмовик KA-1 пізніше розбився, але два його пілоти зуміли катапультуватися.

Літак упав на землю невдовзі після зльоту в повіті Хоенсон, на схід від Сеула, повідомили представники ВПС країни, яких цитує агенція Yonhap.

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Південна Корея також призупинила зліт та посадку літаків в аеропортах Інчхон та Гімпо приблизно на годину.

Польоти безпілотників - новий виток напруги на Корейському півострові. Останнім часом Пхеньян провів значну кількість ракетних випробувань.

Південнокорейський військовий чиновник назвав останнє вторгнення очевидною провокацією з боку Пхеньяну.

"Наші військові продовжуватимуть рішуче реагувати на провокації Північної Кореї", - додав він.

Востаннє північнокорейський безпілотник перетинав кордон п'ять років тому у червні 2017 року, коли напруга у відносинах між двома Кореями досягла піку.

Раніше у грудні Північна Корея заявила, що провела великі випробування, необхідні для створення першого супутника-шпигуна, який можна використовувати для стеження за Південною Кореєю.

Пхеньян опублікував знімок Сеула з повітря, який, за заявою влади КНДР, зробили під час випробувань.