Україна ініціювала виключення Росії з ООН. Які для цього підстави?

30 хвилин(и) тому

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Україна закликає держави Організації об'єднаних націй позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН у цілому, йдеться у заяві міністерства закордонних справ України.

Росія — одна з п'яти постійних членів Радбезу ООН. Вона має право вето і блокує резолюції щодо України. Так, 1 жовтня РФ наклала вето на резолюцію Радбезу із засудженням анексії українських територій.

Раніше Росія заявляла, що її виключення з Радбезу ООН неможливе.

В українському МЗС твердять, що Росія зайняла крісло постійного члена Радбезу в обхід визначених статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім'я генерального секретаря ООН.

Чинний Статут ООН (стаття 23), де перелічені постійні члени Ради безпеки, не містить слів "Російська Федерація", заявили в міністерстві.

"Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі", - зазначають в МЗС.

У заяві наголошується, що ані домовленість групи країн колишнього СРСР, ані думка юридичного радника Секретаріату ООН не можуть підміняти чинний Статут.

"Це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування", - підкреслює відомство.

"Не відповідає принципам миролюбності"

МЗС вважає, що дії Росії як постійного члена Радбезу та члена ООН не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру.

"Дії Російської Федерації протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції", - йдеться в заяві.

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МЗС наводить у приклад вісім років агресії проти України, а також напади на громадян України та інших держав. Серед них — збиття авіалайнера малайзійських авіаліній MH17, обстріли житлових кварталів в Маріуполі, вибухи під час мітингу за соборність України у Харкові, масовані ракетні обстріли критичної цивільної інфраструктури України.

Також Україна згадала агресію Росії проти Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді безпеки.

"Руйнівний вплив"

Росія не дослухається до резолюцій ООН. Так, 2 березня Генасамблея ООН оприлюднила резолюцію з закликом до Російської Федерації припинити збройну агресію, деокупувати українські території та вивести свої війська з України.

А вже 16 березня Міжнародний суд ООН наказав РФ негайно вивести війська з території України і припинити бойові дії.

В МЗС додали, що Російська Федерація "зухвало відмовляється" виконувати наказ Міжнародного суду ООН та резолюції Генасамблеї.

Генеральна Асамблея ООН на спеціальному засіданні 7 квітня позбавила Росію прав у Раді ООН з прав людини через злодіяння в Україні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Представник України в ООН Сергій Кислиця щоразу у своїх виступах у Раді Безпеки нагадує про присутність у залі терористичної держави

У відомстві наголошують, що виключення Росії з Ради безпеки та Організації в цілому має вирішуватись усіма членами ООН, а крім того, не повинно призвести до анулювання рішень, ухвалених за перебування РФ у складі Організації.

"Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації", - підсумовують у МЗС.

Заклик виключити РФ

Раніше виключити Росію з ООН закликав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ООН має повноваження і достатню силу, щоб це зробити. Крім цього, він нагадав, що статут ООН дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських військових.

У вересні позбавити Росію членства в Радбезі ООН закликав голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Коли постійний член Ради безпеки ООН розпочинає непровоковану і нічим не виправдану війну, війну, засуджену Генасамблеєю ООН, його відсторонення від Ради безпеки має бути автоматичним", — наголосив голова Євроради.

Ідею реформи Радбезу ООН підтримали США. Там хочуть змінити правила вето, а також склад Радбезу.

Зокрема, за словами представниці США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, Рада безпеки ООН має краще відображати реалії та враховувати географічні особливості та точки зору інших країн.

Позиція Росії

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Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконаний, що виключення РФ з Ради безпеки ООН неможливе. За словами Лаврова, "тривають спроби загострювати ситуацію в ООН".

"Вони переходять межі всіх пристойностей, які існували раніше в дипломатії під час Холодної війни", - констатував міністр.

Він пояснив вето резолюції, яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України, тим, що вона "ігнорує право пригноблених жителів сходу України на самовизначення".

У грудні речниця Білого дому заявила, що США не бачать можливості змінити правила ООН.

"Якби існував спосіб, що дозволяє припинити участь Росії в Раді безпеки ООН, ми негайно скористалися б ним", - сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, увага американської влади загострена на ізоляції РФ на міжнародних майданчиках. Також США планують інкримінувати провину та закликати до відповідальності Росію за те, що відбувається в Україні.