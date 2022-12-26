Митрополит Павло закликав Зеленського не забирати в УПЦ МП храми Києво-Печерської лаври

1 година тому

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Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в Української православної церкви Московського патріархату храми на території Києво-Печерської лаври, які були в неї в оренді.

Зокрема, йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву.

За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 січня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння.

Про це, за словами Павла, йому 26 грудня повідомив директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра". Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

Співрозмовник ВВС News Україна у владі, близький до релігійної сфери, підтвердив варіант розвитку подій, коли після закінчення оренди храмів туди не пустять представників УПЦ МП.

У грудні цього року завершиться оренда УПЦ двох храмів Верхньої лаври.

У владі натякали, що їх могли б передати в користування Православній церкві України. Але офіційних повідомлень про це не було.

"Не забирати в людей віру"

Намісник Лаври записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Також митрополит Павло сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді.

Він твердить, що богослужіння УПЦ загалом у неділю відвідує до 10 тисяч вірян.

"Ми проповідуємо для того, щоби люди змінювалися своє життя, щоби каялися і творили діла милосердя, щоби молилися за наших воїнів, за збереження нашої держави і нас в державі", - сказав у зверненні намісник Лаври.

Митрополит Павло закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП, а саме - закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври.

"Люди голодують в холоді і без світла. І ще хочете забрати віру в людей? Не робіть цього. Ми не вмішуємося в політику чи економіку. Просто просимо, щоби Господь зберіг нашу церкву в державі", - сказав священнослужитель.

Також Павло попросив, щоби "люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити".

Обшуки в монастирях і єпархіях

З середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський доручив розібратись, наскільки УПЦ досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Це радикальне рішення РНБО та президента, який раніше намагався обережно підходити до церковних питань.

Проте, як писала 30 листопада ВВС News Україна, президент останнім часом готувався до різкого втручання у церковне життя на фоні війни Росії проти України та можливих зв'язків УПЦ з Московським патріархатом. Адже РПЦ активно підтримує війну Росії проти України.

УПЦ в Україні наразі має близько 10 тисяч єпархій. Вона канонічно є частиною Російської православної церкви, але з початку війни Росії проти України взяла курс на незалежність.

ПЦУ має близько 7 тисяч парафій, вона є автокефальною церквою і входить до диптиху помісних православних церков світу. Щоправда, визнана вона тільки частиною інших церков.

Православна церква України має у користуванні Феодосіївський храм поряд з лаврою.

Також ПЦУ претендує на інші приміщення лаври й вже офіційно зареєструвала свою нову юридичну особу - "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" - монастир у складі Православної церкви України.

Держава може у майбутньому ухвалити рішення про передачу ПЦУ в оренду певних приміщень лаври.