ЗСУ вже тестують жіночу військову форму
Перші партії жіночої військової форми і білизни надійшли до декількох бригад ЗСУ на тестування, повідомив очільник міністерства оборони Олексій Резніков.
За його словами, міноборони і волонтери відшили два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які дослідять під час експериментального носіння у військових частинах. Також жінки-військові випробують на практиці польовий костюм різного розміру.
У відомстві наголосили, що після тестування форми і отримання зауважень та побажань, виробник доопрацює екземпляри, а до наказу міноборони про правила носіння військової форми внесуть зміни.
Резніков уточнив, що міністерство також планує впровадити для військовослужбовиць окремий тип черевиків з високими берцями і спеціальні бронежилети з урахуванням антропологічних властивостей. Його також розробили українські виробники.
Також планують забезпечувати спеціальною формою вагітних військовослужбовиць.
У ЗСУ станом на кінець 2022 року служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями для потреб армії.
Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок, повідомили в міноборони.
У лавах ЗСУ - 9% жінок. Кількість військовослужбовиць в арміях країн-членів НАТО коливається від 0,3% до 20%. У США, наприклад, 17%, у Великій Британії - 11%, в Польщі - 7%.