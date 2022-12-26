Американець ночує в наметі при - 20, щоби зібрати гроші для України

1 година тому

Автор фото, Mark J. Lindquist Підпис до фото, Марк Ліндквіст планує ночувати в наметі при - 20 або й більше до 1 січня

Ветеран Повітряних сил США Марк Ліндквіст ночує в наметі на вулиці на знак солідарності зі своїми побратимами, які воюють за Україну в окопах Донбасу.

Таким чином він нагадує про війну в Україні та планує зібрати допомогу.

Американець вирішив 17 днів - з 16 грудня по 1 січня - ночувати у наметі. Про свій проєкт він розповідає на сайті та в соцмережах.

Марк живе у місті Фарго, штат Північна Дакота. Температура повітря вночі у Фарго сягає від -20°C до -30°C.

Декілька днів поспіль у США бушує снігова буря, яка супроводжується екстремальними морозами та снігопадами.

Марк Ліндквіст публікує фото своїх буднів в наметі.

"Ще дві ночі при температурі нижче -20 в наметі. Я впораюсь. Просто пам'ятайте, я обрав провести Різдво в наметі. Мої друзі в Україні це не обирали", — написав він в твітері.

Ліндквіст створив перелік необхідних речей для жінок, дітей та чоловіків в Україні, а також засобів універсального призначення.

Зокрема у списку є термобілизна, рукавиці та балаклави, гігієнічні та медичні товари, дитяче харчування, енергетичні батончики, , батарейки та павербанки тощо.

Ветеран закликає приносити речі до волонтерської організації A-Team, яку він заснував у березні 2022 року для допомоги Україні. Або ж переказувати гроші, на які докуплять ті речі, яких бракуватиме.

Автор фото, markjlindquist.com Підпис до фото, Марк Ліндквіст дев'ять місяців провів в Україні

Відправити посилку з Фарго планують 2 січня.

Марк Ліндквіст дев'ять місяців провів в Україні, де допомагав військовими та волонтерами.