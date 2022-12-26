Американець ночує в наметі при - 20, щоби зібрати гроші для України
Ветеран Повітряних сил США Марк Ліндквіст ночує в наметі на вулиці на знак солідарності зі своїми побратимами, які воюють за Україну в окопах Донбасу.
Таким чином він нагадує про війну в Україні та планує зібрати допомогу.
Американець вирішив 17 днів - з 16 грудня по 1 січня - ночувати у наметі. Про свій проєкт він розповідає на сайті та в соцмережах.
Марк живе у місті Фарго, штат Північна Дакота. Температура повітря вночі у Фарго сягає від -20°C до -30°C.
Декілька днів поспіль у США бушує снігова буря, яка супроводжується екстремальними морозами та снігопадами.
Марк Ліндквіст публікує фото своїх буднів в наметі.
"Ще дві ночі при температурі нижче -20 в наметі. Я впораюсь. Просто пам'ятайте, я обрав провести Різдво в наметі. Мої друзі в Україні це не обирали", — написав він в твітері.
Ліндквіст створив перелік необхідних речей для жінок, дітей та чоловіків в Україні, а також засобів універсального призначення.
Зокрема у списку є термобілизна, рукавиці та балаклави, гігієнічні та медичні товари, дитяче харчування, енергетичні батончики, , батарейки та павербанки тощо.
Ветеран закликає приносити речі до волонтерської організації A-Team, яку він заснував у березні 2022 року для допомоги Україні. Або ж переказувати гроші, на які докуплять ті речі, яких бракуватиме.
Відправити посилку з Фарго планують 2 січня.
Марк Ліндквіст дев'ять місяців провів в Україні, де допомагав військовими та волонтерами.