Зміни з 1 січня: чи подорожчає "комуналка" та інші новації 2023 року

42 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Традиційно з початком року набувають чинності нові закони, змінюються тарифи та запроваджуються нові правила. ВВС News Україна зібрала головні зміни, які чекають українців.

Бюджет: мінімальні стандарти без змін

Новий державний бюджет з 1 січня встановлює розміри мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму, від яких залежать платня бюджетників, розміри пільг, соціальних допомог, податків, штрафів тощо.

Проте у новому році вони залишаться такими ж, як і в грудні: мінімальна зарплата - 6700 грн, мінімальна пенсія за віком 2093 грн, прожитковий мінімум - 2589 грн.

Це не перший бюджет, у якому ці показники однакові в грудні і січні. Така сама ситуація була і до війни. Проте якщо у попередні роки впродовж 12 місяців ці мінімальні стандарти зростали, то у 2023 році через обмеженість державного бюджету розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму не зміняться.

Лише у березні планується індексація пенсій. Попередньо йдеться про підвищення на 5,4%.

Електроенергія, газ, тепло. Тарифи під мораторієм

Автор фото, UNIAN

Ціна електроенергії для побутових споживачів з нового року і до кінця опалювального сезону, до 1 квітня, лишатиметься незмінною - 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає більше ніж 250 кВт-год на місяць, - 1,68 грн.

Щодо газу, теплопостачання та гарячої води, то до квітня 2023 року діятиме державний мораторій на підвищення цін на ці послуги і платити треба буде стільки ж, як і до нового року.

Але ціни на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів з 1 січня зростуть - в середньому на 15 коп, а для промислових енергомістких споживачів - на 4 коп. за кВт-год.

Голова правління компанії Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що йдеться про підвищення тарифу на транспортування електрики магістральними мережами, воно становитиме близько 1,3-1,5% від вартості електроенергії для бізнесу.

Як зазначають у НКРЕКП, "коригування тарифів відбулося через необхідність забезпечити збалансовану роботу енергосистеми".

Холодна вода: чи буде підвищення тарифу

Автор фото, UNIAN

Комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, напередодні Нового року затвердила оновлені тарифи на постачання холодної води та на водовідведення. Тарифи мали зрости на 10-30% з 1 січня у більшості областей.

Проте за добу до Нового року з'явилася інформація, що відповідну постанову Нацкомісія відправила на доопрацювання. Принаймні, про це заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, якого цитує агентство УНІАН.

"З'ясувалось, що у зв'язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти", - сказав він.

На сайті комісії 31 грудня офіційної інформації про призупинення нових тарифів ще не було.

Пільги українським книгарням і книги для новонароджених

Автор фото, Ukrinform

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Відповідно до нових норм закону про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, які набувають чинності з 1 січня, держава відшкодовуватиме видатки на оренду приміщень книгарням, які продають книжки виключно українською мовою, мовами країн Євросоюзу і корінних народів України.

Умовою отримання державної субсидії є певні вимоги, зокрема, доходи від продажу книг мають становити не менше ніж 80% від усіх доходів, а торгові зали з книжковими полицями - не менш як 80% її площі.

Розмір субсидії становитиме 20% від доходів з продажу книжок, проте закон встановлює граничні площі, на які держава надаватиме відшкодування.

Закон передбачає також надання з 2023 року книжкових сертифікатів на кожну новонароджену дитину і кожну дитину, якій виповнюється 14 років. Вартість сертифіката становитиме близько 800 гривень, його можна буде використати на придбання українських книжок.

Мета закону - підтримати книжкову галузь під час війни, стимулювати відкриття нових книгарень по всій країні та збільшити тиражі й асортимент українських книжок.

По п'ять кожному. Безкоштовна заміна лампочок

Автор фото, UNIAN

З початку року кожен повнолітній житель України може безкоштовно обміняти лампи розжарювання старого зразка на світлодіодні. Це передбачено державною програмою, мета якої - знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Кожен дорослий може замінити п'ять лампочок. Програму реалізовуватимуть через Укрпошту. Треба прийти до поштового відділення і обміняти лампи. Або залишити заявку на порталі "Дія", а потім прийти на пошту для обміну.

В уряді кажуть, що загалом планується обміняти 50 млн старих лампочок на LED-лампи і що значна частина коштів на цю програму - це кошти Євросоюзу.

Платіжні термінали стають обов'язковими у торгівлі. Не для всіх

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, На речових ринках усі продавці переважно ФОПи

З 1 січня набуває чинності законодавство, яке вимагає від продавців наявність платіжних терміналів (POS-терміналів) для безготівкових розрахунків з покупцями.

Але вимога про обов'язковість такого термінала стосується майже усіх торговців у населених пунктах, де кількість населення становить понад 25 тисяч осіб. Якщо менше - є відстрочка до 1 січня 2024 року.

Окрім того, вимога про POS-термінали не поширюватиметься на ФОП - платників єдиного податку І групи, та тих, хто займається продажем з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Проте такі законодавчі новації, кажуть експерти, можуть суттєво ускладнити роботу малого бізнесу, оскільки через вимкнення світла безготівкові розрахунки часто стають неможливими.

Лише біорозкладні пакети

З 1 січня 2023 року в Україні дозволять використання лише біорозкладних пакетів. Усі інші пластикові пакети - кульочки, "маєчки" тощо - товщиною менше ніж 50 мікрометрів заборонять. Товстіші пластикові пакети будуть дозволені, оскільки їх можна переробляти. Але покупцеві треба буде платити за них кілька гривень.

Мета закону, що почав діяти ще минулого року і вимоги якого запроваджуються поетапно, зменшити обсяги пластикового сміття в Україні, яка суттєво випереджає за цим показником країни Європи.

Зміни тарифів "Нової пошти" та "Укрпошти"

"Нова пошта" повідомила про підвищення тарифів на обслуговування.

Посилка вагою до 2 кг подорожчає на 10 грн і становитиме 70 грн, вагою до 10 кг стане дорожчою на 20 грн і становитиме 100 грн, до 30 кг - також на 20 грн і коштуватиме 140 грн. Пересилання документів обійдеться в 55 грн замість 40-45 грн минулого року.

Водночас "Укрпошта" повідомила, що з 1 січня на 75% знизить вартість експрес-доставок до Польщі. Швидкісна доставка передбачатиме, що пакунок до 1 кг коштуватиме 6 доларів США, посилка, що важить 10 кг - 8,85 долара США, до 20 кг - 12,5 долара.

В Польщі зараз перебуває близько 1,4 млн українців.