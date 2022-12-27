Сербська армія заявляє про "найвищий рівень готовності" через напругу з Косово

Гі Де Лоні

BBC, Белград

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Етнічні серби, які становлять більшість на півночі Косова, недавно влаштували масові протести проти уряду Приштини

Сербська армія заявила про "найвищий рівень бойової готовності" після тижнів ескалації напруги між Сербією та Косово.

Президент Александар Вучич заявив, що "вживе всіх заходів, щоб захистити наш народ і зберегти Сербію".

Бряцання зброєю стало гучнішим, ніж будь-коли, після заяв ЗМІ про те, що Приштина готує "напад" на райони етнічних сербів на півночі Косова.

Уряд у Приштині не прокоментував ці звинувачення.

Але раніше він звинуватив Вучича в "іграх", щоб створити проблеми.

ЄС намагався бути посередником.

Блок із 27 членів закликає до "максимальної стриманості та негайних дій", а лідерів Сербії та Косова - "особисто сприяти політичному вирішенню" ситуації.

Сербія відмовляється визнавати Косово як незалежну державу.

Косово, де переважну більшість складають етнічні албанці, відкололося від Сербії після війни 1998-99 років.

НАТО, яка має миротворчі війська в Косово, закликала всі сторони уникати провокацій.

Європейський Союз попередив, що не потерпить нападів на поліцію ЄС або злочинних дій.