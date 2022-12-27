Сербська армія заявляє про "найвищий рівень готовності" через напругу з Косово
- Гі Де Лоні
- BBC, Белград
Сербська армія заявила про "найвищий рівень бойової готовності" після тижнів ескалації напруги між Сербією та Косово.
Президент Александар Вучич заявив, що "вживе всіх заходів, щоб захистити наш народ і зберегти Сербію".
Бряцання зброєю стало гучнішим, ніж будь-коли, після заяв ЗМІ про те, що Приштина готує "напад" на райони етнічних сербів на півночі Косова.
Уряд у Приштині не прокоментував ці звинувачення.
Але раніше він звинуватив Вучича в "іграх", щоб створити проблеми.
ЄС намагався бути посередником.
Блок із 27 членів закликає до "максимальної стриманості та негайних дій", а лідерів Сербії та Косова - "особисто сприяти політичному вирішенню" ситуації.
Сербія відмовляється визнавати Косово як незалежну державу.
Косово, де переважну більшість складають етнічні албанці, відкололося від Сербії після війни 1998-99 років.
НАТО, яка має миротворчі війська в Косово, закликала всі сторони уникати провокацій.
Європейський Союз попередив, що не потерпить нападів на поліцію ЄС або злочинних дій.