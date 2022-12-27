Маск потролив прогнози Медвєдєва: "Найабсурдніші, які коли-небудь чув"

11 хвилин(и) тому

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Засновник компанії Tesla та бос Twitter Ілон Маск назвав прогнози Дмитра Медвєдєва на 2023 рік "найабсурднішими", які він коли-небудь чув.

У понеділок експрезидент Росії Дмитро Медведєв, а нині заступник ради з нацбезпеки та оборони, написав у соцмережах, що оскільки всі навколо перед Новим роком роблять "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, він теж хоче зробить свій внесок.

Медведєв, чия риторика стала дуже різкою та грубою під час війни, напередодні увечері створив тред передбачень на 2023 рік: нафту по 150 доларів, газ за 5 тисяч доларів за кубометр, розпад Євросоюзу, громадянську війну в США тощо. Ще одна фантазія полягала у тому, що Польща та Угорщина окупують західні області "колишньої України".

А Маску Медведєв передрік перемогу на виборах. Невідомо, чи сподобалося це пророцтво самому бізнесмену, але він відгукнувся і назвав тред Медведєва "епічним".

Після цього Маск розкритикував написане колишнім президентом Росії.

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижну недостатню обізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та стійкої енергетики", - так у твіттері на це відповів Ілон Маск.

Медведєв, якого вважали поміркованим, демократичним президентом РФ, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого різко загострив риторику в своїх соцмережах.

Він не стримує себе у висловлюваннях, порівнюючи війну Росії в Україні "боротьбою із Сатаною", а коли влітку Медведєва запитали, чому його пости в телеграмі стали такими різкими, він написав, що це тому, що "я їх ненавиджу. Вони виродки. Вони хочуть смерті нам і Росії".

Він не уточнив, про кого саме йдеться, але часто він пише в подібному тоні про владу України, ЄС та США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Де буде місце Росії в новому 2023 році, Медведєв у своїх прогнозах не згадує

У своєму прогнозі на наступний рік Медвєдєв також передрікає війну "між Францією і Четвертим рейхом, поділ Європи", і новий поділ Польщі.

Тим часом почнеться громадянська війна в США. Станеться "перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію", крах МВФ і Світового Банку, відмова від євро і долара як світових валют, повернення до золотого стандарту та перехід до "активного використання цифрових фіатних валют", вважає Медведєв.

На цьому його прогнози на 2023 рік закінчуються, хоча в них немає нічого про те, що чекає у цьому році на саму Росію.