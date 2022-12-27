Південна Корея дозволила завозити в країну секс-ляльок

1 година тому

Автор фото, S3studio

Південна Корея офіційно дозволила завозити в країну секс-ляльки в натуральну величину, імпорт яких тривалий час був під негласною забороною.

Рішення ухвалили після багаторічних дебатів щодо втручання уряду у приватне життя людей.

Кілька років митні служби країни не пропускали повнорозмірних секс-ляльок, посилаючись на закон, що забороняє ввезення товарів, "які можуть зашкодити суспільній моралі й чудовим традиціям".

Імпортери були незадоволені, подавали судові позови, за результатами яких дії митників нерідко визнавали незаконними, оскільки секс-іграшки призначалися для особистого користування.

У 2019 році Верховний суд залишив чинним рішення про те, що секс-ляльки підпадають під ту ж категорію, що й порнографія, яка суворо регулюється, але є законною.

Однак майже чверть мільйона людей підписали петицію про заборону ввезення цих ляльок до Південної Кореї. Неназваний автор петиції заявив, що ляльки можуть призвести до зростання рівня сексуальних злочинів.

У понеділок, 26 грудня, митна служба Південної Кореї оголосила про розробку пам'ятки для ввезення повнорозмірних ляльок для дорослих. У документі, який з'явився після консультацій з юристами та міністерством із сімейних справ та гендерної рівності, зазначається, що експорт повнорозмірних ляльок, схожих на конкретних людей, наприклад, знаменитостей, чи дітей, як і раніше, заборонено.

Неясно, чи поширюється заборона на продаж секс-ляльок вітчизняного виробництва, які виглядають, як неповнолітні. Такі обмеження вже існують в Австралії, Великій Британії та США.