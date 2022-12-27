ФСБ заявила про смерть "українських диверсантів" на території Росії. Що про це відомо

1 година тому

Автор фото, соцмережі загиблих військових Підпис до фото, Юрій "Святоша" Горовець (у військовому) та Максим "Непийпиво" - ФСБ стверджує, що вони були одними з чтирьох диверсантів, яких убили на території Росії

ФСБ заявила, що на кордоні з Брянською областю, що межує з Чернігівською та Сумською областями України, 25 грудня були вбиті чотири "українські диверсанти".

Російська спецслужба опублікувала відео із заблюреними закривавленими тілами зі зброєю на снігу та стверджує, що четверо громадян України загинули в бою під час спроби прорватися в Росію для "здійснення диверсійно-терористичних актів".

Пізніше у ФСБ назвали імена загиблих - Юрій "Святоша" Горовець, Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасій" Карпюк та Богдан "Аполлон" Лягов. Їм було від 19 до 38 років.

Усі вони, як стверджує російська спецслужба, загинули на території РФ, виконуючи бойове завдання.

Офіційно Київ, зокрема генштаб ЗСУ, не коментує інцидент, який відбувся на території Росії.

Але на своїй особистій сторінці в фейсбуці один із речників генштабу Андрій Ковальов пише, що Юрій Горовець загинув "геройською смертю" під час бойового завдання "на території противника".

Загибель чотирьох українців також прокоментував військовий та активіст Євген Карась.

"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну. І так і не спіймали привидів ночей Бєлгорода і Брянська", - написав він у телеграмі.

Невідомо, чи належали ці бійці до лав ЗСУ. Судячи з повідомлень в їхніх особистих соцмережах та різних українських ЗМІ, це могли бути бійці добровольчого батальйону "Братство".

У коментарі ВВС "Братство" заявило, не може ані підтвердити, ані заперечити приналежність вбитих бійців до свого батальйону.

Що відомо про загиблих військових

Як стверджують росіяни, 34-річний Юрій Горовець був керівником диверсійної групи.

"В українському націоналістичному русі він встиг стати легендарним чоловіком. Націоналіст, принциповий практикуючий православний християнин, богослов", - написав один із речників генштабу Андрій Ковальов.

Карась каже, що Горовець був "націоналістом, християнином, актором, мандрівником, ветераном", а також багаторічним учасником праворадикальної спільноти "Братство" Дмитра Корчинського.

Його фотографії можна знайти у соцмережах "Братства".

Автор фото, Батальйон Братство Дмитра Корчинського Підпис до фото, "Знайомимо вас з начальником медичної служби батальйону "Братство"- друг "Святоша", йдеться у фейсбуці батальйона в жовтні

У 2004 році "Братство" перетворилося на партію, а після російського вторгнення в Україну 24 лютого - створило однойменний добровольчий батальйон, йдеться на їхньому сайті.

Карась нагадав про те, що "Святоша" фігурував у скандалі, який трапився у лютому 2021 року під офісом проросійського телеканалу "Наш".

Як пише видання Новинарня, активісти пікетували офіс каналу, вимагаючи його закрити. За версією слідства, Горовець намагався відібрати мікрофон у репортера каналу "Наш" Олексія Пальчунова і нібито кілька разів ударив його по обличчю.

Якби "Святошу" визнали винним, він міг би потрапити у в'язницю на 5 років, але суди ще тривали.

32-річний Максим Михайлов, на псевдо "Непийпиво", ймовірно, теж належав до "Братства". Карась пише, що це був "веселий та розпусний, добрий та сміливий, вічно молодий "провокатор Корчинського".

Автор фото, колаж соцмереж військових Підпис до фото, "Непийпиво" та 19-річний Богдан "Аполлон", якого теж вбили в Росії, заявляє ФСБ

38-річний Тарас "Тарасій" Карпюк, за даними ЗМІ, брав участь у боях з 2014 року, отримав поранення під Ілловайськом і довго лікувався.

Ще одному загиблому, Богданові Лягову на позивний "Аполлон" було тільки 19 років.

Він родом із міста Жовті Води Дніпропетровської області та в грудні розповідав місцевому ЗМІ, що воює в складі добровольчого батальйона "Братство".

"Західна" зброя та чисті підошви

ФСБ Росії стверджує, що у загиблих було при собі іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Але деякі військові аналітики мають сумніви у цих твердженнях.

Вони припускають, що відео ФСБ, де загиблі українці нібито лежать із західною зброєю, може бути постановкою, зокрема через те, що на всій зброї, окрім однієї, немає глушника, що нелогічно, якщо військовий таємно пробирається в тил противника, щоб "здійснити теракт".

На вибухівці, яка нібито теж виглядає як західна, не видно номера партії чи інших координат, що би вказували на її походження.

Автор фото, скріншот відео Риановости Підпис до фото, Зброя, яку нібито знайшли поруч із загиблими бійцями - видно, що написи заблюрені

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Російське видання The Insider звернулося за коментарем до офіцерів українських сил оборони і вони, пише видання, вказали на невідповідність зброї поставленим завданням.

За словами джерел, цивільних карабінів SIG Sauer MPX, які є на відео в ФСБ, немає на озброєнні ЗСУ, але їх можна купити в будь-якому магазині для полювання.

Крім того, пише The Insider, їхні джерела в українській поліції повідомили, що карабіни виявилися особистою мисливською зброєю загиблих, на них же і зареєстрованою.

The Insider пише, що дивно також бачити на відео чисті підошви "диверсантів", які мали би пройти пішки декілька кілометрів, перш ніж проникнути чи підійти до території Росії.

ФСБ стверджує, що військові загинули в бою, але експерти, яким журналісти показали оприлюднені відео спецслужб, припускають, що четверо чоловіків могли підірватися на машині, що натрапила на міну, і це може пояснити чисті підошви.