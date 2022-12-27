Скандальне призначення посла України в Болгарії. Що відомо про Олесю Ілащук

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Новим послом України в Болгарії призначили Олесю Ілащук, яка не має досвіду роботи ані на дипломатичній службі, ані на державних посадах.

Указ про призначення Олесі Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія президент підписав 23 грудня. Її попередником на цій посаді був Віталій Москаленко.

У міністерстві закордонних справ запевнили, що пані Ілащук має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

Уряд Болгарії також не має жодних застережень щодо її роботи, додали в МЗС.

Водночас українські експерти та користувачі соцмереж обурені таким призначенням.

Біографію нового посла України у Болгарії поки що не оприлюднили, але журналісти з'ясували, що раніше Олеся Ілащук позиціонувала себе як психотерапевта та сексолога.

"Має кваліфікацію"

Міністерство закордонних справ у розповсюдженому напередодні повідомлення стверджує, що Олеся Ілащук має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

"За наявною в МЗС інформацією, вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - зазначається в коментарі.

Автор фото, Фото з соцмереж Олесі Ілащук Підпис до фото, Олеся Ілащук

У МЗС додають, що після оцінки кандидатури Ілащук уряд Болгарії надав їй агреман, тобто згоду на призначення на дипломатичну службу, і не мав "жодних застережень щодо її роботи в Болгарії".

В міністерстві також запевнили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

"В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами, і варто судити про роботу посла за кордоном", - підсумували у відомстві.

"Стратегічний провал"

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Журналіст Юрій Бутусов називає призначення Олесі Ілащук послом "стратегічним провалом в Болгарії".

"На жаль, пані Ілащук, яка ніколи не стикалась ні з військовою справою, ні з дипломатією, ні з політикою, та не має досвіду ні дипломатичної, ні навіть державної служби взагалі, не зможе у ці критичні місяці адекватно діяти в національних інтересах України, і ми втратимо дуже багато через недооцінку значення Болгарії для нашої перемоги у війні", - переконаний Бутусов.

Журналіст нагадав, що Болгарія має великі запаси снарядів калібру 152 та 122 мм, САУ, мін і самохідних мінометів, а також радянську бронетехніку та бойові літаки. Також в Болгарії, на його думку, важливо розмістити максимально великі замовлення на виробництво снарядів.

Бутусов також нагадує, що Болгарія має стратегічне значення у південній Європі та на Чорному морі.

"Але разом з тим в Болгарії дуже сильне проросійське лобі, яке заважає масштабним поставкам снарядів в Україну. І саме тому якість дипломатії України саме тут має першочергове значення", - додає Бутусов.

Журналіст Віктор Шлінчак розмірковує про минулі та наступні призначення дипломатів, зокрема, посла у КНР.

"Якщо кінолога - на "Довженко-Центр", сексолога - у Болгарію, то у Китай, можливо, шукають китобоя?" - написав він.

Непрозора система

Водночас колишній дипломат Богдан Яременко переконаний, що жодної проблеми з послом пані Олесею Ілащук немає.

Автор фото, Богдан Яременко Підпис до фото, Богдан Яременко був обраний як мажоритарник від "Слуги народу" у Києві, а до цього був дипломатом і працював у громадському секторі

Він нагадує, що за 32 роки незалежності України серед послів-політичних призначенців були як і ті, хто впорався з посадою краще за більшість кар'єрних дипломатів, так і ті, хто стали фіаско для дипломатичної служби.

"Сексолог чи фахівець з коштовних мінералів - далеко не найекзотичніші професії, представники яких потрапляли на дипслужбу", - написав Яременко у фейсбуці.

Основною проблемою в даній ситуації колишній дипломат називає вкрай непрозору систему призначень послів та повну відсутність громадського контролю.

"Існуюча система де юре повністю відповідає Конституції та законам. Але де факто дозволяє потрапляти на вищі дипломатичні посади послів людям, яких водять за руку по кабінетах на Банковій", - зазначає Яременко.

Ексдипломат вбачає найоптимальнішим способом вирішити проблему - виносити кандидатуру посла на обговорення в парламентському комітеті з питань зовнішньої політики.

Гештальт-психолог і сексолог

Автор фото, Фото з соцмереж Олесі Ілащук

Новопризначена пані посол Олеся Ілащук вже взяла участь у загальній нараді послів України 22-25 грудня.

Офіційно її біографію не опублікували. Але журналісти знайшли у фейсбуці два профілі, на яких були опубліковані особисті фото та інша інформація про Ілащук.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Власниця профілю заблокувала доступ до нього 25 грудня, через два дні після свого призначення

В одному з них, який тривалий час не оновлювався, Ілащук позиціонує себе як фахівець з питань обробки дорогоцінного каміння. У профілі вказують, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів - авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги, пише "Європейська правда".

В іншому профілі, який активно оновлювався, Олеся Ілащук позиціонує себе як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".

У неділю ввечері цей профіль заблокувала власниця.

На обох профілях були розміщені особисті фото та інші деталі щодо новопризначеного посла, які вдалося верифікувати журналістам.

Також у Вікіпедії вказано, що з 2010 по 2015 рік Олеся Ілащук обіймала посаду керівниці ювелірної компанії "Джемма". Компанія має дозвіл на виробництво ювелірних виробів та торгівлю ними.

Вона також фігурувала у кримінальній справі щодо колишнього директора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей.

Автор фото, chas.cv.ua Підпис до фото, Публікація у місцевій газеті "Час" за 2011 рік про фірму "Джемма". На фото - Олеся Ілащук

З 2015 по листопад 2016 року вона також була керівником ТОВ "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", яке займається гуртовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.