Рибалка два дні виживав в океані, чіпляючись за буй

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Twitter/@disangermano Підпис до фото, Рибалку знайшли на сигнальному буї через два дні після того, як він випав з човна

Зниклого безвісти рибалку, який випав зі свого човна біля берегів Бразилії, знайшли на сигнальному буї.

43-річного Девіда Соареса врятував інший місцевий рибалка через два дні після того, як його човен знайшли дрейфуючим в Атлантичному океані.

Він розповів місцевим ЗМІ, що впав зі свого рибальського судна і плив чотири години, перш ніж натрапити на буй, на який йому вдалося піднятися.

Він пролікувався від зневоднення і повернувся до риболовлі.

25 грудня Соарес вирушив з пляжу Атафона на півночі штату Ріо-де-Жанейро, щоб порибалити, й упав зі свого човна.

Він розповів бразильському новинному сайту G1, що "перші 10 хвилин були для мене найважчими, тому що я хотів за будь-яку ціну повернутися до човна", але течія була надто сильною, і він не міг до нього дістатися.

Коли він зрозумів, що не зможе повернутися до човна, він зняв сорочку та штани, оскільки вони його обтяжували, і поплив за течією.

"На воді були хвилі й дув вітер... тому я вирішив дозволити течії себе нести, щоб витрачати менше енергії", - сказав він.

Через чотири години він доплив до сигнального буя біля порту Асу, на який зміг піднятися.

"Я думав, що помру від холоду, перш ніж прибуде допомога", - згадував він.

Минуло два дні, перш ніж його помітив один із його колег-рибалок, який вирушив на його пошуки після того, як його сім'я забила на сполох.

На відео, яке записав його рятівник на зворотному шляху, Соарес був у гарному настрої, усміхався та жартував.

Пізніше він розповів журналісту Жоао Вілья Реалу, що дуже розчулився, коли побачив реакцію тих, хто його знайшов: "Вони всі плакали".