ЗСУ наблизились до звільнення Кремінної, кульмінація битви за Бахмут - західна преса

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб

Експерти американського Інституту вивчення війни пишуть у новому звіті, що битва за Бахмут наближається до кульмінації, адже Росія невдовзі почне втрачати свою військову міць на Донбасі.

При цьому журналісти впливового американського видання The New York Times опублікували статтю про те, що Збройні сили України наблизились до Кремінної на Луганщині й можуть її невдовзі звільнити.

Кульмінація в Бахмуті

У своєму черговому зведенні про хід російської війни проти України аналітики Інституту вивчення війни (ISW) діляться припущенням, що російські сили, які атакують Бахмут, близькі до піка своїх можливостей.

Автор фото, AFP

Свій висновок вони доводять тим, що серйозні втрати на бахмутському напрямі змусили російські війська скоротити масштаб наступальних дій до рівня окремих загонів.

Представник східного командування збройних сил України полковник Сергій Череватий заявив у вівторок, що російські війська в районі Бахмута більше не атакують ротами чи батальйонно-тактичними групами (БТГ), діючи натомість невеликими загонами чисельністю від 10 до 15 осіб.

ISW нагадує, що подібне відбувалося у серпні на херсонському напрямку, коли російські сили так само суттєво деградували, перейшовши до дій невеликими загонами замість БТГ, як раніше.

Це свідчило про те, що російська армія у цьому напрямі не здатна діяти підрозділами, досить великими для осмисленого просування.

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На думку американських аналітиків, темп просування російських військ у районі Бахмута останнім часом сповільнився на тлі проблем з персоналом і боєприпасами. Очевидно, у найближчій перспективі це дозволить їм підтримувати високу інтенсивність дій у цьому напрямі.

Перехід до використання невеликих загонів став результатом тривалої війни на виснаження і вказує на деградацію формувань на рівнях вище за взвод.

Очевидно, російське просування в районі Бахмута продовжить сповільнюватися або зупиниться взагалі, якщо тільки війська, що там перебувають, не отримають найближчим часом істотного підкріплення в живій силі і артилерійських снарядах, укладають експерти ISW.

Бої за Бахмут тривають вже багато місяців. Проте останнім часом українські сили навіть зуміли дещо відтіснити росіян із самого міста.

А російські військові навіть почали записувати відео з прокльонами у бік начальника генштабу і звинувачувати у відсутності боєприпасів для боїв за Бахмут.

Президент Зеленський нещодавно навіть приїздив у Бахмут.

Ворота Донбасу

Як пише у статті The New York Times, українські військові наближаються до звільнення Кремінної на Луганщині.

Журналісти назвали місто "воротами", які дозволять українцям просуватись до великих промислових міст Луганщини.

"Повернення Кремінної на сході України стане кроком вперед у кампанії України з повернення великих міст, які Росія захопила після вторгнення", - вказує видання.

Журналісти нагадують, що ЗСУ наблизились до повернення цього невеликого, але стратегічно важливого міста, тоді як росіяни боролися за захист деяких із своїх найважчих досягнень війни.

"Кремінна є воротами до двох значно більших міст поблизу - Сєвєродонецька та Лисичанська. Повернення міста розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська" - вказує газета.

Автор фото, Гайдай Підпис до фото, Сергій Гайдай (зліва) в деокупованому селі Невське. Воно - за 20 км від Кремінної

Президент Зеленський напередодні оцінив ситуацію біля Кремінної як дуже складну.

Керівник Луганщини Сергій Гайдай заявив у понеділок, що у відповідь на військовий тиск частина російського командування в Кремінній відійшла до міста Рубіжне.

"Росіяни розуміють, що якщо вони втратять Кремінну, вся їхня лінія оборони "впаде", - цитує видання Гайдая.

І тут же передає слова представника окупаційної влади "ЛНР" Віталія Кисельова. Той заявив на російському державному телебаченні, що ситуація навколо Кремінної та іншого невеликого міста поблизу, Сватового, залишається "дуже напруженою".

Військова розвідка міноборони Великої Британії в короткому щоденному зведенні 28 грудня констатує, що останніми днями російські війська, ймовірно, зміцнили свої позиції по лінії фронту в районі Кремінної на тлі постійного тиску українських військових.

Збереження Кремінної для росіян буде важливим завданням на найближчий час, кажуть у розвідці.