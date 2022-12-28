Незрячий кореспондент BBC зумів перемогти грабіжника, який вкрав його телефон

1 година тому

Сліпий журналіст ВВС Шон Діллі просто біля офісу в центрі Лондона зумів схопити грабіжника та відібрати свій телефон, який той вихопив у нього на вулиці.

Репортер ВВС каже, що він "інстинктивно" кинувся на грабіжника, який вкрав його мобільний, і зумів повернути його назад.

Шон Діллі став жертвою нападу у вівторок під час перерви нічної зміни в лондонському New Broadcasting House.

Людина, яка їхала на велосипеді, вихопила телефон, але Діллі не здався і натомість за мить ухвалив рішення затримати нападника.

Пізніше він сказав, що підозрював, що зазнав нападу через свою сліпоту.

Журналіст скористався нагодою, коли відчув, що його нападник все ще поруч, тому стрибнув у його напрямку та зумів повалити грабіжника на землю.

Потім він заламав його руки і зміг забрати свій телефон.

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Під час інциденту, який стався незадовго до 06:00 ранку, Діллі отримав кілька порізів і поранив лікоть.

Він скористався голосовим помічником на своєму телефоні, щоб зателефонувати в службу порятунку. Поки він чекав на поліцію, прибула інша людина і запропонувала допомогу.

На цьому етапі, коли нападник продовжував боротися, Діллі сказав, що відпустить його, якщо він негайно піде.

Незабаром після цього прибули троє поліцейських, і Діллі сказав, що вдячний їм за швидку реакцію, описавши їхнє ставлення до нього як "дружнє" та "послужливе". Трійця провела його назад до редакції BBC.

Діллі сказав, що сподівається, що його інстинктивні дії змусять злодія переглянути свою поведінку в майбутньому.

"Він вибрав не ту сліпу людину не в той день", — сказав він.

Журналіст назвав власні дії "дурними" і порадив усім, хто потрапив у подібну ситуацію, що не варто ризикувати своїм життям за жодне майно, краще просто викликати поліцію.

Проте Діллі сказав, що не може вдавати, що не щасливий, що повернув свій телефон.

Поліція розслідує інцидент як спробу пограбування та шукає свідків, які бачили те, що сталося у центрі Лондона.

Свідок, який зупинився, щоб допомогти, повідомив поліції, у якому напрямку втік грабіжник.