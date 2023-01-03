Що чекає українських біженців в Європі у 2023 році

1 година тому

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Уряди європейських країн з початку нового року запроваджують нові правила для українців, які отримали притулок, тікаючи від російської агресії в Україні.

Усі країни, де перебувають українські громадяни, оголосили про продовження дії програм з підтримки біженців у 2023 році.

А очільники ЄС прогнозують нову хвилю шукачів притулку через холодну пору року і постійні ракетні обстріли Росією території України.

Не повертатися до весни тих, хто перебуває у Європі, закликала і віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, аби не збільшувати навантаження на енергосистему країни.

Зміни, що їх запроваджують для українських громадян, передбачають більш жорсткі вимоги для отримання допомоги, а подекуди - її скорочення.

Польща: менше коштів на житло і "замороження" допомоги за певних умов

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України

У Польщі, де перебуває близько 1,5 млн українських біженців, доведеться самостійно покривати частину витрат на проживання в місцях колективного розміщенн, вказує сайт "Visit Ukraine".

Українці зможуть безплатно проживати в таких місцях у перші 120 днів з моменту приїзду до Польщі. Після цього вони мають платити за проживання 50% вартості, а з травня 2023 року - 75% вартості за проживання, але не більше ніж 40 і 60 злотих на добу (300 грн і 500 грн відповідно).

Зміни не стосуватимуться інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми віком до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі будуть проживати в таких місцях безплатно.

Ще одна новація - у разі тимчасового виїзду з Польщі соціальні виплати заморожуватимуться. І якщо поза країною людина перебуватиме понад 30 днів, то вона втрачає право на соціальну допомогу.

Окрім того, якщо раніше посвідчення на тимчасове проживання в Польщі видавали на три роки, то тепер - на півтора року.

Ще одна вимога - для легального перебування в Польщі українські біженці повинні мати лише електронне посвідчення - еквівалент польського документа mObywatel, а оформити польський ідентифікаційний код (PESEL) українці мають за 30 днів, а не за 90, як було минулого року.

Чехія: зменшення виплат і перевірка доходів

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У Чехії підготували зміни до законів, які зменшать розмір допомоги біженцю з 5000 крон до 4890 (215 дол США), а також запровадять інші поправки. Остаточне рішення має бути ухвалене впродовж січня, а діятимуть нові правила з квітня.

Відповідно до проєкту, розмір допомоги залежатиме від доходів біженця. Якщо доходи будуть вищими за вказану суму, допомогу не надаватимуть.

Проте пенсіонерам та людям з інвалідністю грошову допомогу збільшать - вона становитиме 7 290 крон (323 дол США) на дорослого та 5 235 крон на дитину (231 дол США).

Наступну фінансову допомогу біженці зможуть отримати, довівши у ній потребу, приміром, через відсутність роботи чи ненадання безкоштовного житла.

Автор фото, ВВС

Словаччина: без безплатного транспорту

З 1 січня Словаччина скасує безплатний проїзд у громадському транспорті в столиці країни Братиславі. Безоплатним проїзд буде лише в день отримання документів про статус тимчасового захисту та впродовж наступних чотирьох днів.

Для школярів безплатний проїзд залишать, але дитина повинна мати документ про тимчасове проживання у Словаччині і підтвердження навчання у школі.

Литва: безкоштовний транспорт і електронні посвідки

Натомість Литва навпаки, продовжила термін безкоштовного користування громадським транспортом - до 2024 року. Ідеться про великі міста та про залізничний транспорт.

З 2023 року країна також запроваджує лише електронний формат дозволів на проживання, який діятиме до березня 2024 року.

Латвія: треба вчити мову

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Латвія підтримує Україну" - написано на плакаті

У Латвії попередили, що українські біженці повинні вивчити мову країни, якщо вони планують працювати. Для цього надається один рік, тобто, говорити латиською мовою на роботі треба буде з 1 січня 2024 року. Досі такої вимоги до працівників не було.

Латвія зобов'язалася приймати і допомагати українським біженцям до 30 червня цього року, після чого цей термін може бути переглянутий. Розмір грошової допомоги тут не змінився.

Нідерланди: перевірятимуть доходи, перш ніж платити

У цій країні вирішили встановити залежність між грошовою допомогою і доходами сім'ї з України.

З 1 лютого, як повідомляє ресурс "Help Ukraine", муніципалітети матимуть можливість припинити виплату щомісячної допомоги для всієї сім'ї, якщо хтось із родини має доходи від роботи або пільг.

Зараз на кожного українця - і дорослого, і дитину - платять 260 євро щомісяця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська молодь в Нідерландах в День незалежності України

Також передбачається, що виплати на харчування зміняться і залежатимуть від того, скільки осіб є у сім'ї. Чим більшою є сім'я, тим меншою буде виплата на кожну особу.

Уряд також планує зменшити допомогу на відшкодування витрат тим родинам, котрі приймають біженців. Якщо зараз розмір ціє допомоги становить 215 євро на місяць, то планується, що після 1 лютого він зменшиться до 93 євро.

Німеччина: виплати біженцям зростуть

Німеччина - чи не єдина країна, яка з січня збільшить допомогу українським біженцям. Це підвищення буде диференційованим: одиноким дорослим сума допомоги зросте на 53 євро і становитиме 502 євро. Дорослим особам із сім'ї, підліткам і дітям теж підвищать виплати, але сума допомоги буде меншою.

Водночас Німеччина обмежила строк перебування в країні без реєстрації терміном до 90 діб.

Швейцарія: поселятимуть на військових базах

Ця країна оголосила, що у 2023 році виділить додаткове житло для переселенців з України.

Уряд країни очікує, що близько 75 тисяч українців можуть звернутися до Швейцарії за допомогою і кілька десятків тисяч потребуватимуть житла.

Швейцарія планує облаштувати житло для українців на кількох військових базах.