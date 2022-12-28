"Майбутнє буде українським!" Зеленський звернувся до Верховної Ради з посланням

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Ярослав Железняк

Президент Володимир Зеленський 28 грудня звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище.

Звернення відбувалось у закритому режимі, його відкладали на півтори години через повітряну тривогу, повідомив депутат Ради від "Голосу" Ярослав Железняк. Це підтверджують й інші джерела ВВС у парламенті.

На засіданні були присутні уряд у повному складі, головнокомандувач Валерій Залужний, іноземні дипломати та родини загиблих військових.

Після виступу також відбулося нагородження військових. Промова президента тривала 52 хвилини.

Текст звернення мають оприлюднити незабаром.

Як повідомляють депутати, Володимир Зеленський серед іншого жартував про потоплення крейсера "Москва" та вибухи на Кримському мосту.

"У Чорному морі дещо поменшало флагманів. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд. Якщо працює. Це показало, яким буде майбутнє - воно буде українським".

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