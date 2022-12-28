Під час шоу байкерів в Нігерії загинули 14 людей. Які причини трагедії

Фейт Ошоко

BBC News, Лагос

42 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Парад байкерів — один з найяскравіших заходів карнавалу

Щонайменше 14 людей загинули, 24 отримали поранення на популярному карнавалі в нігерійському місті Калабар.

За словами очевидців, водій однієї з автівок перевищив швидкість, не впорався з керуванням і врізався у натовп, що спостерігав за парадом байкерів.

На фото, які виклали в інтернеті відразу після інциденту, видно, що тіла жертв розкидані по всій вулиці, де відбувалося шоу.

Щорічний карнавал у Калабарі - одна з найбільших культурних подій країни. Святкові заходи тривають протягом усього грудня і є синтезом культурних, музичних, спортивних та модних заходів, що приваблюють велику кількість відвідувачів серед місцевих мешканців і туристів.

Інцидент стався у вівторок під час популярного параду байкерів на одній з основних карнавальних трас, яку закрили для руху транспорту.

У шоу зазвичай беруть участь байкери з усієї країни. Вони виконують різноманітні трюки, деякі одягнені в яскраві костюми.

Поліція повідомила, що водій, який був напідпитку, не впорався з керуванням і врізався у натовп. Його затримали.

Батько 15-річного хлопчика, що постраждав внаслідок інциденту, розповів ВВС, що перед зіткненням автівка їхала навмання.

"Водій повертав то ліворуч, то праворуч, а потім, коли дістався до місця, де стояв натовп, почав викидати гроші на дорогу. Натовп кинувся підбирати гроші, тоді й трапилася трагедія", — каже Муса Кутама.

Його син Абдулсалам Муса Кутама вижив, але отримав травми.

Губернатор штату Бен Аяде наказав розслідувати, як автівка проїхала через численні захисні огородження й опинилася на дорозі, недоступній для громадського транспорту.

Аяде скасував парад байкерів, але інші заходи, зокрема, феєрверк напередодні Нового року, відбудуться за планом.