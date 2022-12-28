Папа Франциск повідомив, що в його попередника Бенедикта XVI різко погіршилось здоров'я

1 година тому

Автор фото, Reuters/Vatican

Папа римський Франциск звернувся до паломників у Ватикані з проханням помолитися за свого попередника на Святому престолі Бенедикта XVI, стан здоров'я якого в середу різко погіршився.

Під час останньої цього року публічної служби у храмі Святого Петра папа Франциск перервався, щоб повідомити парафіянам цю сумну новину, проте запевнив присутніх, що Бенедикт послабшав лише тілом, але не розумом - і, як і раніше, може підтримувати розмову.

Трохи згодом інформацію про погіршення стану експонтифіка офіційно підтвердив і речник Ватикану Маттео Бруні.

Втім, жодних подробиць він журналістам не повідомив, обмежившись лише короткою заявою: "Наразі ситуація залишається під контролем та невсипущим наглядом лікарів".

Бенедикт, якому у квітні цього року, виповнилося 95 років, відійшов від справ ще в 2013 році, пославшись на похилий вік, і відтоді майже не з'являвся на публіці.

Майже весь час він проводив у своїй новій резиденції - колишньому жіночому монастирі Mater Ecclesiae ("Матір Церкви"), розташованому прямо на території Ватикану, де його регулярно відвідував папа Франциск.

Добровільний відхід чинного голови Римо-Католицької церкви - подія майже безпрецедентна. До Бенедикта XVI останнім понтифіком, який за життя залишив Святий престол, був Григорій XII, який пішов на спокій у 1415 році.

Однак у липні цього року про можливість своєї відставки згадав і чинний понтифік, 85-річний папа Франциск, який останніми місяцями страждав від болю в коліні.

"Зміна папи - не катастрофа, це не табу, - сказав він тоді журналістам. - Двері [для виходу на пенсію] відчинені - це нормальний варіант. Але до сьогодні я не стукав у ці двері. Я не відчував необхідності думати про це - але це не означає, що через кілька днів я про це не замислюсь".