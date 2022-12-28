Тигреня, чотири рушниці та 100 набоїв: поліція зупинила авто і знайшла це все у багажнику

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, El Marqués police

Поліцейські в Мексиці, які зупинила пару на автомагістралі за незначне порушення правил дорожнього руху, були здивовані, коли виявили в багажнику їхнього автомобіля тигреня.

Офіцери заявили, що у них виникли підозри, коли пара відреагувала "агресивно". Їх зупинили в штаті Керетаро.

Це не перший випадок вилучення тигра в Мексиці.

Наркоторговці часто тримають екзотичних тварин як домашніх, а контрабанда великих котів є прибутковим бізнесом.

Муніципальна поліція міста Ель-Маркес розповіла, що пара намагалася втекти, коли їх зупинили офіцери.

"Завдяки швидкому маневру офіцерам вдалося перекрити їм дорогу патрульним автомобілем і негайно їх затримати", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду автомобіля вони виявили тигреня, затиснуте між валізами та сумками в багажнику.

Автор фото, El Marqués police

Також вони знайшли в машині чотири рушниці та майже 100 набоїв.

Чиновники заявили, що твариною опікуються експерти, які прагнуть повернути його в природне середовище існування.

Екзотичну тварину в Мексиці можна мати законно, якщо власник може довести, що вона походить від сертифікованого дилера та народилася в неволі.

Однак багато тварин, вилучених останніми роками, купують нелегально чи завозять контрабандою.

Мексиканське законодавство також забороняє вигулювати тигрів у громадських місцях.

У 2020 році дорослого бенгальського тигра упіймали на вулицях Тлакепаке, де його переслідувала людина з ласо.

Його власник мав належні документи, але поліція стверджувала, що він не дотримувався необхідних правил безпеки.

Мексиканські чиновники з відділу охорони дикої природи також раніше знайшли новий дім для левів, яких тримали як домашніх тварин.

У 2019 році вони зняли трьох левів з даху в Мехіко, де чоловік утримував їх роками - до великого роздратування сусідів, які скаржилися на їхній рев.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Рідкісні леви живуть на даху в Мехіко