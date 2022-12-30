Новий рік у Маріуполі до війни і зараз - фото

Діана Куришко

BBC News Україна

17 хвилин(и) тому

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Підпис до фото, Новорічна ялинка в окупованому Маріуполі

Прикрашені гірляндами засніжені дерева, ковзанка, драмтеатр у вогниках, какао, запах шашликів і глінтвейну. Таким пригадує Маріуполь під час минулих новорічних свят журналістка Наталя Дєдова.

Її чоловік - оператор і фотограф Віктор Дєдов зробив багато фото новорічного міста у різні роки.

Автор фото, Віктор Дєдов Підпис до фото, Новий рік 2020/2021 у Маріуполі

Автор фото, Віктор Дєдов Підпис до фото, Театральна площа у 2017-2018 роках

"Місто змінювалося. Було цікаво дивитися, як воно трансформується. Маріуполь ставав сучасним, дуже красивим. Драмтеатр завжди прикрашали. Він був таким новорічним центром тяжіння багатьох маріупольців", - говорить журналістка, показуючи фото новорічного Маріуполя.

Автор фото, Віктор Дєдов

Автор фото, Віктор Дєдов

Автор фото, Віктор Дєдов Підпис до фото, Маріуполь під час свят 2017-2018 років

Щодня зранку і ввечері подружжя проходило повз драмтеатр і ялинку дорогою на роботу. На свято Миколая традиційно вмикали ілюмінацію. Журналісти робили сюжети про ялинку.

"Ми знімали свята у Маріуполі, робили прямі включення, показували святкову атмосферу. Це було інше життя", - пригадує Наталя Дєдова.

Автор фото, Віктор Дєдов

Автор фото, Віктор Дєдов

Автор фото, Віктор Дєдов

Вона з сином виїхала з міста у березні. З небагатьох речей взяли з собою ялинкову прикрасу - янгола.

Автор фото, Наталя Дєдова Підпис до фото, Віктор Дєдов з сином Олександром на театральній площі Маріуполя

Чоловік Наталі Віктор Дєдов загинув 11 березня. Їхній будинок на проспекті Миру потрапив під обстріл. Як і сотні інших будинків в Маріуполі.

Навколо міста тисячі нових могил. Кількість жертв у понищеному війною місті порахувати досі не вдалося. У Маріуполі зносять пошкоджені обстрілами будівлі разом з тілами людей під ними.

Цього року ялинки перед драмтеатром не буде. Наприкінці грудня театр знесли. За офіційними даними, понад 300 людей загинули під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня.

Автор фото, PAVEL KLIMOV Підпис до фото, Так виглядає театр зараз. 24 грудня 2022 року

Ще на початку війни росіяни знищили комунікації в Маріуполі. У місті проблеми з водою, світлом, опаленням. У колись 500 тисячному Маріуполі зараз живе кілька десятків тисяч людей.

У грудні російська окупаційна адміністрація встановила ялинку на площі Свободи. Дерево привезли з Санкт-Петербурга.

Автор фото, PAVEL KLIMOV Reuters Підпис до фото, Новорічний Маріуполь 2022

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO

Ялинки продавали у кількох точках у місті. Російські військові у дитсадках вітали дітей зі святами.

Автор фото, t.me/andriyshTime Підпис до фото, Ялинковий базар у Маріуполі. Грудень 2022

Автор фото, t.me/andriyshTime

Автор фото, t.me/andriyshTime

На період новорічних свят росіяни заборонили проводити будь-які масові заходи та збиратися в кількості понад 50 людей.