Новий рік у Маріуполі до війни і зараз - фото
- Діана Куришко
- BBC News Україна
Прикрашені гірляндами засніжені дерева, ковзанка, драмтеатр у вогниках, какао, запах шашликів і глінтвейну. Таким пригадує Маріуполь під час минулих новорічних свят журналістка Наталя Дєдова.
Її чоловік - оператор і фотограф Віктор Дєдов зробив багато фото новорічного міста у різні роки.
"Місто змінювалося. Було цікаво дивитися, як воно трансформується. Маріуполь ставав сучасним, дуже красивим. Драмтеатр завжди прикрашали. Він був таким новорічним центром тяжіння багатьох маріупольців", - говорить журналістка, показуючи фото новорічного Маріуполя.
Щодня зранку і ввечері подружжя проходило повз драмтеатр і ялинку дорогою на роботу. На свято Миколая традиційно вмикали ілюмінацію. Журналісти робили сюжети про ялинку.
"Ми знімали свята у Маріуполі, робили прямі включення, показували святкову атмосферу. Це було інше життя", - пригадує Наталя Дєдова.
Вона з сином виїхала з міста у березні. З небагатьох речей взяли з собою ялинкову прикрасу - янгола.
Чоловік Наталі Віктор Дєдов загинув 11 березня. Їхній будинок на проспекті Миру потрапив під обстріл. Як і сотні інших будинків в Маріуполі.
Навколо міста тисячі нових могил. Кількість жертв у понищеному війною місті порахувати досі не вдалося. У Маріуполі зносять пошкоджені обстрілами будівлі разом з тілами людей під ними.
Цього року ялинки перед драмтеатром не буде. Наприкінці грудня театр знесли. За офіційними даними, понад 300 людей загинули під час авіаційного удару Росії по театру 16 березня.
Ще на початку війни росіяни знищили комунікації в Маріуполі. У місті проблеми з водою, світлом, опаленням. У колись 500 тисячному Маріуполі зараз живе кілька десятків тисяч людей.
У грудні російська окупаційна адміністрація встановила ялинку на площі Свободи. Дерево привезли з Санкт-Петербурга.
Ялинки продавали у кількох точках у місті. Російські військові у дитсадках вітали дітей зі святами.
На період новорічних свят росіяни заборонили проводити будь-які масові заходи та збиратися в кількості понад 50 людей.