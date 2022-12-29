СБУ вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю
Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю.
Про це повідомляє місцеве видання Коло.news, це також підтверджує і джерело BBC News Україна в СБУ.
За інформацією місцевих журналістів, Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів в умовах воєнного стану.
"Йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування", - йдеться в повідомленні.
Олександр Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово втрапляв в скандали, конфліктував з містянами, місцевими суддями та депутатами.
Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.