СБУ вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Фейсбук Олександра Мамая

Служба безпеки України вручила підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю.

Про це повідомляє місцеве видання Коло.news, це також підтверджує і джерело BBC News Україна в СБУ.

За інформацією місцевих журналістів, Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів в умовах воєнного стану.

"Йдеться про ситуацію, коли міський голова на брифінгу озвучив інформацію про формування у місті нової військової частини та її розташування", - йдеться в повідомленні.

Олександр Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово втрапляв в скандали, конфліктував з містянами, місцевими суддями та депутатами.

Він робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.