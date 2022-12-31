Воєнний 2022 рік в Україні у фото

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

2022 рік в Україні має чіткий поділ - до 24 лютого і після. День, коли російські військові пішли у повномасштабний наступ, став вирішальним для українців.

Після цієї дати вже стало неможливим повернутись до минулого життя - того, що було до повномасштабної війни.

Січень

Автор фото, Getty Images

Українці зустрічали 2022 рік на тлі повідомлень про можливий повномасштабний наступ Росії. На кордоні стояли більше сотні тисяч російських військових. Розвідки західних країн застерігали про агресивні наміри Путіна, який висував свої вимоги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святкування Нового року на Софійській площі у Києві, 1 січня 2022 року

У Києві в січні відбувались новорічні святкування, а на Софійській площі традиційно встановили ялинку з багатьма вогнями.

Лютий

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Обстріл Чугуєва на Харківщині, 24 лютого

24 лютого російські військові розпочали вторгнення з багатьох напрямків. Зокрема, зі сходу. Фотографія жінки із Чугуєва на Харківщині після російських обстрілів потрапила на перші шпальти західних ЗМІ і стала одним із перших символів російської агресії проти України і страждань, які вона спричиняє.

У перший день війни також з'явилося одне з її бойових гасел - коли українські прикордонники на острові Зміїний послали російський військовий корабель "Москва" у відповідь на пропозицію здаватися.

Сам корабель за декілька місяців піде на дно.

Березень

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Евакуація цивільних з Ірпеня, початок березня-2022

План росіян швидко захопити всю Україну не вдався. Вони окупували значні території на півдні, зокрема захопили Херсон, а на півночі намагались просунутись до Києва. Передмістя столиці - Буча, Ірпінь, Гостомель - стали місцями запеклих боїв.

Із України, рятуючись від війни, виїхали декілька мільйонів людей. Тисячі інших стали переселенцями в межах країни, багато хто з них втратив житло.

Квітень

Автор фото, EPA Підпис до фото, Буча після російської окупації, квітень-2022

На початку квітня українські військові витіснили противника з Київщини та Чернігівщини. Тоді світ побачив свідчення звірств на окупованих територіях.

Буча стала символом воєнних злочинів. Посеред міста лежали рештки військової техніки і поміж них були тіла убитих людей зі зав'язаними руками.

Російські військові також регулярно обстрілювали українські міста - на початку квітня вдарили по вокзалу Краматорська.

Травень

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, "Азовсталь" під російськими ударами, травень-2022

В оточеному Маріуполі українські військові продовжували чинити спротив. Російські військові тримали місто в облозі і безперервно його обстрілювали. Розбомбили драматичний театр, де переховувались і могли загинути сотні людей.

Українські бійці тримали оборону на комбінаті "Азовсталь" і в середині травня за наказом командування здалися у полон. Частину з них за декілька місяців вдалося обміняти.

Також у травні ЗСУ перейшли в контрнаступ у Харківській області.

Червень

Автор фото, EPA Підпис до фото, Кременчук після російського удару по торговому центру, червень-2022

Зазнаючи поразок на фронті, Росія продовжувала бити ракетами по українських містах. Наприкінці червня російські військові зруйнували ТРЦ у Кременчуку.

У липні - вдарили по центральній площі Вінниці. Також росіяни постійно обстрілювали Харків і Миколаїв.

І саме в розпал війни Україна стала на крок ближче до ЄС - отримала статус кандидата на вступ. Це була вагома політична перемога на шляху євроінтеграції.

Липень

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові оприлюднили відео, як на Зміїному встановлювали прапор, липень-2022

Ще до початку липня українські військові вибили росіян із острова Зміїний, що став символом спротиву, і невдовзі встановили на ньому державний прапор.

Водночас у російському полоні залишались як захисники Зміїного, так і багато інших українських військовополонених.

Частину бранців росіяни утримували в колонії в Оленівці - саме там наприкінці липня стався вибух, загинули десятки військових. Українська влада заявила, що росіяни вчинили масове вбивство, щоб приховати сліди катувань.

Серпень

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський записав звернення з нагоди Дня незалежності України на фоні розбитих російських танків

До Дня Незалежності України в центрі Києва виставили розбиту російську військову техніку. Президент Зеленський записав звернення з нагоди свята - на фоні того, що залишилось від російських танків.

"Якщо росіяни планували провести парад в українській столиці, то лише в такому форматі", - такі жарти тоді можна було почути у ті святкові дні.

Це був перший місяць масштабного вторгнення, коли російській армії не вдалося захопити жодного українського міста. Тоді як наприкінці липня - на початку червня вони ще взяли під контроль Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Донбасі.

Українські військові готувались до контрнаступу - звільняти Херсонщину і Харківщину.

Вересень

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Масові поховання в Ізюмі на Харківщині, з яких дістали тіла після деокупації. Вересень-2022.

У вересні українські військові стрімко просунулись на Харківщині: звільнили Балаклію, Ізюм, Куп'янськ, а згодом і Лиман. На територіях, що перебували під російською окупацією, почали виявляти масові поховання. Слідчі почали збирати докази воєнних злочинів.

На тлі успіхів ЗСУ, російська влада поспіхом провела на захоплених територіях України псевдореферендуми і внесла чотири українські області - Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську - до складу РФ.

Жовтень

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Поліцейський намагається збити дрон у Києві. Жовтень-2022.

Восени Росія почала тероризувати українські міста новою зброєю - іранськими дронами-камікадзе. І бити по критичній інфраструктурі. Енергетична мережа України - стала однією з головних цілей російських військових. Через її руйнування по всій країні почалися вимкнення світла.

Водночас морські безпілотники - стали зброєю проти Росії. Такі дрони атакували й пошкодили кораблі Чорноморського флоту РФ у бухті Севастополя.

А перед цим - на початку жовтня - через вибух частково обвалився Керченський міст, що з'єднує Росію з анексованим півостровом.

Листопад

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Перші дні звільнення Херсону, листопад-2022

11 листопада українські військові звільнили Херсон. У той день спершу у соцмережах почали з'являтись фото і відео, як бійців ЗСУ радісно зустрічають з прапорами місцеві жителі, а потім це підтвердили представники влади.

Херсон був окупований майже дев'ять місяців. Росіяни відійшли на лівий берег Дніпра, зруйнувавши інфраструктуру, і звідти почали обстрілювати місто.

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Це було політичне рішення, на яке могли орієнтуватись інші країни ЄС, однак воно не передбачало юридичних наслідків.

Грудень

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Колядування у київському метрополітені, який під час російських атак був бомбосховищем для містян. Грудень-2022.

До Нового року в Києві, як і в багатьох інших містах, попри вимкнення світла, встановили ялинку - як один із символів української незламності. У столичному метро, яке під час атак було бомбосховищем для містян, лунали колядки і державний гімн.

На фронті найзапекліші бої точились у районі Бахмута і на захід від Кремінної і Сватового.

2022-й був першим роком повномасштабної війни, в якому Україна вистояла - українці змогли відбити частину територій, які захопила Росія.