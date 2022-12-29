Масована ракетна атака Росії. Тривога по всій Україні

14 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

В Україні оголошена повітряна тривога. "Більше 100 ракет у кілька хвиль. Не нехтуйте укриттями", - написав у фейсбук Олексій Арестович, радник Офісу президента.

На Київщині поблизу Бучі повідомляють про вибухи. Ймовірно робота ППО. Мешканці Києва також чули вибухи. Свідки повідомляють про збиття ракети під Києвом.

В ОК "Північ" повідомили про ліквідацію ракети над Сумщиною.

"Загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації ворога!", - повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Віримо у ЗСУ! Тривога не випадкова. Рахуємо збиті ракети!", - написав у телеграм Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії, повідомили в ОВА.

Енергетики превентивно вимкнули електроенергію у Кривому Розі. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

Остання велика ракетна атака Росії відбулася 16 грудня, а 19 грудня Росія вдарила по країні дронами-камікадзе. Ціллю передусім були енергооб'єкти.

Попри те, що Україна заявила, що більшість ракет та дронів вдалося збити, були нові руйнування. В енергосистемі склалася важка ситуація.

Багато українців по всій країні залишаються без світла і тепла.

ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці попереджали, що новий ракетний удар мав бути минулими вихідними.

У ніч з 25 на 26 грудня на аеродромі стратегічної авіації в російському Енгельсі сталась атака дронів. Внаслідок чого могла бути пошкоджене навігаційне обладнання та літаки, які могли брати участь в ударах по Україні.

Експерти припускали, що це могло відтермінувати нову ракетну атаку. При цьому військові повідомляли, що Росія вивела в море кораблі-носії ракет Калібр.