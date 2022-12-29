Зруйновані будинки і відключення світла - наслідки масованого обстрілу Росії

1 година тому

Автор фото, Кирило Тимошенко

У четвер, 29 грудня, Росія випустила по Україні 120 ракет. Обстрілювали багато регіонів.

Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки у Києві, поранено людей. Є відключення електроенергії у багатьох областях - десь превентивно, десь внаслідок влучань.

Про пошкодження деяких об'єків генерації та електромережі повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. По країні відбуватимуться аварійні відключення світла.

Держприкордонслужба попередила про можливі перебої зі світлом у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

Уламки у Києві

Над Києвом сили ППО знищили 16 ракет. Уламками пошкоджені приватні будівлі у Дарницькому районі та автомобіль.

В офісі президента України оприлюднили фото результатів обстрілів у приватному секторі - кілька будинків зруйновані вщент.

Автор фото, Кирило Тимошенко

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Є інформація про трьох поранених. Серед них - дівчина 14 років, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі.

Львів без світла

Після обстрілів Львова 90% міста без світла. "Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він додав, що місто переходить на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.

Енергетична інфраструктура знову під ударом

На Одещині і на Дніпропетровщині вже є екстрені відключення електрики, зазначили у ДТЕК.

Енергетики превентивно вимкнули електроенергію у Кривому Розі. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

ППО збили над Одеською областю 21 ракету. Уламки однієї впали на житловий будинок в селі Степове, постраждалих немає, повідомили в Одеській ОВА.

Є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відключають електроенергію.

"Прильоти" в об'єкти критичної інфраструктури були у Харкові.

У більшості районів Харківщини діють планові відключення електроенергії, розповіли в ОВА.

Російська ракета влучила у будинок у селі в Івано-Франківській області, про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко і опублікував фото.

Автор фото, Кирило Тимошенко

Затримуються потяги

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через обстріли. Проте жодного скасованого рейсу немає. Станом на 10:30, знеструмлення є на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині.

Із затримкою прямують такі потяги:

№7/8 Одеса — Харків (+3 год 30 хв);

№65/66 Умань — Харків (+1 год 25 хв);

№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+46 хв);

№11/12 Львів — Одеса (+43 хв);

№45/46 Харків — Ужгород (+35 хв);

№61/62 Харків — Одеса (+33 хв);

№129/130 Кременчук — Ворохта (+30 хв).

Пасажирів з Інтерсіті+ до Краматорська пересаджують до резервних вагонів далекого сполучення під теплотягою.

Обстріли Херсона та Запоріжжя

У Запоріжжі відключають воду води у двох районах. Тимчасово знеструмлена Дніпровська водопровідну станцію №2. Причина - загроза ворожого удару по енергосистемі.

Через це водопостачання тимчасово відсутнє або подається з пониженим тиском у Хортицькому районі, правобережній частині Дніпровського району, на Великому Лузі.

Вночі російські військові завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя, розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання. Обійшлося без жертв.

Минулої доби росіяни 49 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок чого вбито одну людину, ще дев'ятеро отримали поранення, повідомили в ОВА.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Одна з мобільних вогневих груп чатує на "шахеди, написали в Генштабі ЗСУ про ранковий обстріл України і запостили таке фото

Перед цим велика ракетна атака Росії відбулася 16 грудня, а 19 грудня Росія вдарила по країні дронами-камікадзе. Ціллю передусім були енергооб'єкти.

Попри те, що Україна заявила, що більшість ракет та дронів вдалося збити, були нові руйнування. В енергосистемі склалася важка ситуація.

Багато українців по всій країні залишаються без світла і тепла.

ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці попереджали, що новий ракетний удар мав бути минулими вихідними.

У ніч з 25 на 26 грудня на аеродромі стратегічної авіації в російському Енгельсі сталась атака дронів. Внаслідок чого могла бути пошкоджене навігаційне обладнання та літаки, які могли брати участь в ударах по Україні.

Експерти припускали, що це могло відтермінувати нову ракетну атаку. При цьому військові повідомляли, що Росія вивела в море кораблі-носії ракет Калібр.