Смерть 18 дітей в Узбекистані: знову винен індійський сироп від кашлю

1 година тому

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Сироп проти кашлю індійської компанії Marion Biotech став причиною загибелі 18 дітей в Узбекистані.

У МОЗ країни заявили, що лабораторні дослідження препарату "Док-1 Макс" виявили в його складі токсичну речовину - етиленгліколь.

"Дослідження показало, що померлим дітям до госпіталізації давали цей препарат вдома протягом двох-семи днів три-чотири рази на день по 2,5-5 мілілітрів, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей", - додали у пресслужбі відомства.

У МОЗ зазначили, що наразі таблетки й сиропи цього препарату зняли з продажу у всіх аптеках Узбекистану.

Раніше повідомляли, що в Гамбії та Індонезії зафіксували смерть більш ніж 200 дітей до 5 років після вживання сиропу від кашлю іншого індійського виробника, у якому також виявили етиленгліколь.

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія повідомив, що їхні фахівці вивчають сироп від кашлю Marion Biotech.

За його словами, після повідомлень про трагедію в Узбекистані вони у постійному контакті з національним регулятором ліків країни.

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Крім того, група фахівців з контролю за ліками штату Уттар-Прадеш провели інспекцію на підприємстві Marion Biotech.

"Зразки сиропу відправили до регіональної лабораторії для тестування", - повідомив міністр.

У Marion Biotech поки що не відповіли на запит BBC про коментарі.

За даними інформаційного агентства ANI, один з керівників Marion Biotech заявив, що компанія тимчасово призупинила виробництво сиропу. Він додав, що уряд проводить розслідування, й що фірма вживатиме відповідних заходів.

Marion Biotech базується у Нойді, недалеко від столиці Індії Делі. Вебсайт підприємства зараз не працює, але на сторінці компанії в LinkedIn вказано, що її заснували в 1999 році, і що її продукція відома в "країнах Центральної Азії, Центральної та Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Африки".

Індія виробляє третину ліків у світі, переважно у вигляді непатентованих препаратів (дженериків). Фармацевтичний ринок, що стрімко зростає, зробив її "світовою аптекою", яка задовольняє більшу частину медичних потреб країн, що розвиваються.

Таблетки й сироп "Док-1 Макс" виробництва індійської компанії Marion Biotech зареєстровані в Узбекистані з 2012 року і тоді ж надійшли у продаж. Згідно з даними Агентства розвитку фармацевтичної мережі, кожна серія препарату перевірялась і отримувала сертифікат відповідності. В Узбекистан ліки імпортує компанія Quramax Medical.

Перевірка підтвердила, що після вживання сиропу "Док-1 Макс" госпіталізували 21 дитину з гострими респіраторними захворюваннями, 18 з них померли.

Повідомляють, що померлі діти до госпіталізації приймали препарат у домашніх умовах разом з іншими ліками протягом 2-7 днів по 3-4 рази на день по 2,5-5 мл. "Звичайно, це дозування значно перевищує норму для дітей", - заявили в МОЗ Узбекистану.

"Усім дітям препарат давали без рецепта лікаря. Оскільки основною речовиною у складі ліків є парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно застосовувався як засіб від застуди самостійно батьками або за рекомендацією аптек", — зазначили у міністерстві.

"Первинні лабораторні дослідження виявили наявність у сиропі "Док-1 Макс" етиленгліколю. Це токсичний препарат, його 95-відсотковий розчин при застосуванні 1-2 мл/кг викликає серйозні зміни у здоров'ї пацієнта, а саме блювання, втрату свідомості, напад епілепсії, проблеми у кровоносно-судинній системі та гостру ниркову недостатність", - повідомили в узбецькому МОЗі.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про ризики, пов'язані із чотирма сиропами проти кашлю індійської компанії Maiden Pharmaceuticals. Вони могли призвести до смерті 66 дітей у Гамбії. Сиропи проти кашлю та застуди містять діетиленгліколь та етиленгліколь, які можуть бути токсичними для людини, повідомили у ВООЗ.

І уряд Індії, і компанія Maiden Pharmaceuticals відкинули звинувачення.

Раніше в грудні Індія заявила, що аналіз чотирьох сиропів показав, що вони відповідають специфікаціям, а урядовець повідомив ВВС, що ВООЗ "самовпевнено" звинуватила сиропи. Але ВООЗ заявила, що підтримує вжиті заходи.

Минулого тижня парламентський комітет Гамбії рекомендував ініціювати судовий розгляд щодо Maiden Pharmaceuticals. Комітет також рекомендував заборонити всю продукцію компанії в країні.