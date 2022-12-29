Парад планет: усі планети Сонячної системи вишикуються у нічному небі

34 хвилин(и) тому

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У четвер на нічному небі можна побачити всі планети Сонячної системи.

П'ять буде видно неозброєним оком, тоді як два найдальші, Уран і Нептун, краще буде видно в бінокль.

Побачити Меркурій і Венеру може бути складніше через їхнє нижче розташування на небі.

Найкращий час, щоб спостерігати це видовище, - незабаром після заходу сонця.

У країнах, розташованих південніше, - зокрема у південній Європі або ближче до екватора, можна буде побачити, як усі планети вишикуються у вертикальну лінію в небі.

Також на півдні можна буде краще побачити Меркурій.

На відміну від зірок, планети не мерехтять. Найяскравішими будуть Сатурн і Юпітер, тоді як Марс буде лососево-червоного кольору.

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"Зараз Марс буде найкраще видно у Британії приблизно до 2032 року. Мине досить багато часу, перш ніж ми побачимо його знову, тому варто поглянути на нього зараз", - розповів ВВС доктор Роберт Массі з Королівського астрономічного товариства.

Доктор Массі радить тим, хто спостерігає за небом, знайти шматок чистого неба й дивитися на південно-західний горизонт незабаром після заходу сонця.

Найяскравішою має бути Венера, низько на південному заході до горизонту, але через низьке розташування побачити її може бути непросто.

Наступною за яскравістю планетою є Юпітер, і він має з'явитися вище в небі, де також має бути видно Сатурн.

Кожен, хто дивитиметься в телескоп, повинен мати можливість побачити такі деталі, як супутники Юпітера і, можливо, хмарні системи або темні позначки на Юпітері та Марсі, каже доктор Массі.

У червні любителі зірок мали рідкісну можливість побачити небесне видовище, коли п'ять планет і Місяць вишикувалися у лінію.