Як війна в Україні викликала революцію в розсекреченні західних розвідданих

1 година тому

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Війна в Україні докорінно змінила принципи, за якими спецслужби оприлюднюють розвідувальні дані, заявив голова британської агенції GCHQ (Центр урядового зв'язку) сер Джеремі Флемінг.

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Вашингтон та Лондон зробили незвичайний крок, оприлюднивши свою інформацію про плани Москви. В Україні, на думку Флемінга, виник конфлікт нового типу, де розвідка відіграє найважливішу роль.

Флемінг обговорив вплив цієї війни на діяльність спецслужб в ефірі BBC Radio 4. Він говорив з головою американської розвідки Авріл Гейнс, яка координує роботу всіх американських розвідувальних агентств.

Гейнс зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних напередодні лютневого вторгнення. Цей незвичайний крок був покликаний стримати Росію і спростувати заяви її керівництва про те, що країна лише обороняється.

"Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тій дезінформації, яку розповсюджувала Росія, - пояснює Гейнс. - Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення, і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це хибна інформація".

"Дуже важливо ділитися тим, що ми бачимо. Залучення людей до дискусії має вирішальне значення, - додає вона. - Ми змогли вплинути на ситуацію. Водночас ясно, що наш вплив був набагато більшим на Заході, ніж в інших куточках світу".

У Росії, за її словами, ці зусилля "практично не дали результату" через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором.

"Авторитарні держави мають таку асиметричну перевагу, оскільки вони ефективно контролюють інформацію, яку отримує їхнє населення", - вважає Гейнс.

Росія, за її словами, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, щоб просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві. У результаті в деяких країнах почали вірити у хибні твердження Москви, каже голова американської розвідки.

"Основні наративи Росії: США провокує конфлікт [в Україні], НАТО та Україна ставлять умови та загрожують Росії, і це, своєю чергою, змушує останню зайняти ту позицію, яку вона зайняла", - пояснює Гейнс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голова американської розвідки Авріл Гейнс вважає, що інформувати населення та залучати його до ключових дискусій вкрай важливо

Сам Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, назвав розсекречення даних "досить важким у багатьох відношеннях", оскільки збирання цих відомостей потребувало великих зусиль. Але збирати таку інформацію немає сенсу, якщо її не можна використати.

Флемінг каже, що дав зелене світло оприлюдненню інформації, хоча більшість світу не повність прийняла аргументи розвідки і не цілком повірила західній версії того, як розвиватиметься конфлікт.

Важливо, вважає Флемінг, щоб в обговоренні звучали не лише голоси урядів та спецслужб: "Є різні союзники, які дозволяють довести, що нам можна довіряти".

Так, впевнений Флемінг, важливу роль у конфлікті відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати Україні з кіберзахистом - цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft.

В інтерв'ю програмі Today Флемінг також відкинув припущення про те, що викриття Едварда Сноудена вивели GCHQ на чисту воду, заявивши, що публікація колишнім співробітником розвідки США відомостей про секретні програми коштувала Британії "крові та грошей".

А відповідаючи на запитання, чи може його наступником на посаді глави GCHQ стати жінка, Флемінг заявив: "Будемо на це сподіватися". Він зазначив, що організацією ще не керувала ані жінка, ані представники національних меншин, і у керівництві розвідслужбами мають відбутися зміни.