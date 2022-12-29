"Завірюха століття" змусила Ніагарський водоспад застигнути: фото

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На засніжені скелі все ще спадає вода

Біля підніжжя Ніагарського водоспаду можна було побачити шматки льоду і засніжені скелі. Він частково застиг в результаті сильного зимового шторму, який пронісся над США та Канадою.

Зниження температури на період Різдва перетворило водоспади на зимове видовище.

Хуртовина спричинила величезні збої в Північній Америці та призвела до загибелі 34 людей у штаті Нью-Йорк. Багато смертей були в місті Баффало, на південь від водоспаду.

Через шторм рівень снігу в місті досягав 1,2 метрів, спричинивши серйозні проблеми з дорожнім рухом і позбавивши багато домогосподарств світла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туристи фотографуються біля частково замерхлої Ніагари

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул назвала шторм "завірюхою століття".

Очікують, що невдовзі тут стане трохи тепліше.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул назвала шторм "завірюхою століття"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тут очікують, що стане трохи тепліше

Попри замерзання, все ще можна було почути гуркіт каскадів води на водоспадах, розташованих на кордоні США та Канаді.

У 2015 році канадський льодолаз приголомшив туристів, піднявшись на замерзлу ділянку ущелини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дерев'яні колоди були наче склеєні бурульками