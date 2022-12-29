Клініка помилилась і замість різдвяної листівки розіслала підтвердження про рак

1 година тому

Автор фото, Other Підпис до фото, Отримувачам повідомляли, що в них "агресивна форма раку легенів з метастазами".

У Британії клініка помилково розіслала пацієнтам замість різдвяних листівок повідомлення про те, що в них онкологія.

23 грудня медичний центр Askern надіслав такий лист пацієнтам хірургічного відділення в Донкастері.

Чарльз Чегвін теж отримав такий лист. За його словами, цього "достатньо, щоб зламати будь-яку людину".

Медичний центр має майже 8 тисяч пацієнтів.

"Щасливчикам" повідомляли, що в них "агресивна форма раку легенів з метастазами".

Пацієнтам також пропонували заповнити форму, що дозволяє людям з невиліковними захворюваннями отримати певні пільги.

Однак приблизно за годину люди отримали другий лист з поясненнями, що це була помилка, і натомість їм мали побажати щасливого Різдва.

Медичний центр Askern наразі не зміг прокоментувати інцидент.

"Перше, про що я подумав: це якийсь поганий жарт? - згадує Чегвін. - Для мене це стало повним сюрпризом... Я рідко звертаюсь до лікарів, а тут раптом рак".

"Сказати людям за кілька днів до Різдва, що в них рак легенів у термінальній стадії. Це вже занадто".

Автор фото, Google Підпис до фото, Медичний центр Askern наразі не зміг прокоментувати інцидент

Жінка, яка відмовилась назвати своє ім'я, сказала, що "дуже стурбована", оскільки її родичка нещодавно робила скринінг раку молочної залози.

"Я не змогла додзвонитись до лікаря, тому пішла до клініки. Там вже було близько шести людей, які теж отримали такі повідомлення і в паніці прийшли в медичний центр".

У другому листі перепрошували за помилку. Однак деякі пацієнти повторно отримали підтвердження діагностування раку.

"А якщо людина дійсно хвора? Їй спочатку кажуть, що в неї рак, потім - що це мала бути різдвяна листівка, а потім знову: ні, у вас таки рак", - обурюється Чегвін.

"Якщо це помилка адміністраторів, які робили масове розсилання, то я б таким не довірив навіть чистити сміттєві баки".