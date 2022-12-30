Померла Вів'єн Вествуд - британська дизайнерка, що створила панк-моду
У Лондоні померла Вів'єн Вествуд - одна із найвідоміших у світі дизайнерок, яка допомогла зробити моду в стилі панк частиною комерційної культури.
Вествуд померла на 82-му році життя в оточенні членів своєї сім'ї, повідомив її модний дім у твіттері.
Чоловік і партнер Вів'єн Вествуд Андреас Кронталер сказав: "Я продовжуватиму разом з Вів'єн, яка залишається в моєму серці. Ми працювали до самого кінця, і вона залишила мені дуже багато того, що потрібно продовжити".
Вествуд набула популярності у 1970 роках і була однією із творців панк-естетики. Її приятелем був Малкольм Макларен - менеджер найвідомішого панк-гурту Sex Pistols, музиканти якого з'являлися перед камерами в одязі авторства Вествуд.
До того, як зайнятися модою, вона працювала вчителем початкових класів, а пізніше разом із Маклареном відкрила магазин одягу на Кінгс-роуд у лондонському районі Челсі під назвою Let It Rock. Потім бутік став називатися Sex, а наприкінці 1975-го Макларен став менеджером Sex Pistols.
Згодом Вествуд зуміла створити глобальний бренд, який випускає дорогий одяг. Її вважають одним із найвпливовіших модельєрів ХХ століття.
Вона була відома як активіст - часто робила політичні заяви та брала участь у демонстраціях, у тому числі на захист Джуліана Ассанжа чи проти забруднення атмосфери.
У 2006 році вона отримала від королеви Єлизавети II лицарський титул дами за внесок у розвиток моди.