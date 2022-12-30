Нічна атака дронами. Україна каже, що збила всі

48 хвилин(и) тому

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В ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну 16 безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", повідомляють Повітряні сили України.

Загалом випустили 16 "шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

"Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра. Усі 16 дронів-камікадзе знищено", - йдеться в повідомленні.

Головною ціллю дронів, як повідомляє місцева влада, була енергетична інфраструктура, в тому числі у столиці. Дрони збивали на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Київщині.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, сили ППО збили 7 дронів, які намагалися вдарити по столиці - два на підльоті до Києва і п'ять над містом.

"Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - написав мер.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що частково зруйнована адміністративна будівля.

29 грудня Росія здійснила останній масований ракетний удар по Україні. загалом випустили 69 ракет, з них 54, як твердить українська влада, збили сили ППО.

Зокрема, всі ракети збили над столицею.

Через влучання незбитих ракет у країні знову були аварійні відключення електроенергії.