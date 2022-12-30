Росія вихваляється запасами "Калібрів", але не здатна себе захистити - ISW

52 хвилин(и) тому

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Росія нездатна захистити свою територію попри заяви про те, що в неї начебто "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

29 грудня Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну, випустивши 69 ракет, з яких, як заявляє українська влада, збили 54.

Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

Аналітики ISW вважають, що Росія значною мірою вичерпала свої запаси високоточних збройових систем, що, однак, не завадить їй у короткостроковій перспективі продовжувати загрожувати критичній інфраструктурі України та завдавати чималих страждань цивільному населенню.

Експерти нагадують про зроблену днями заяву керівника головного управління розвідки міноборони України Кирила Буданова про те, що запасів ракет у Росії достатньо ще на два чи три масовані удари.

В інтерв'ю ВВС Буданов заявив, що по всіх основних типах ракет росіяни впали нижче 30% старих запасів.

"В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, здебільшого від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп", - зазначив він.

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Як заявив напередодні секретар РНБО Олексій Данилов, росіяни не можуть виготовляти у великій кількості високоточну зброю.

"Зброя у них поступово кінчається. Єдине, що вони мають у достатній кількості, це ракети для С-300. Але вони долітають лише на коротку відстань", - сказав Данилов.

В ISW вважають, що російська кампанія, націлена на те, щоб за допомогою великомасштабних ракетних ударів по критичній інфраструктурі зламати волю українців до опору, зазнає провалу.

Це, на думку аналітиків, станеться навіть у разі, якщо росіяни виявляться здатними здійснити більше нальотів, ніж припускає голова української розвідки.

Водночас на тлі ударів по Україні, заявляють військові аналітики, російська система ППО показує себе неефективною.

"Неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони проти безпілотників", - йдеться в заяві.

Останнім часом стали все частішими удари по аеродромах в далекому тилу Росії. Москва звинувачує в них Україну та її безпілотники.